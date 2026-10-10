За словами особистого тренера Назара Чепурного, його спортсмен є головною ударною силою нашої збірної на континентальній першості. Про це фахівець сказав для сайту "Суспільне Спорт".

З якими надіями збірна України підходить до ЧС-2026

До складу чоловічої команди увійшли Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун та Микита Мельников.

Саме чемпіона Європи-2026 Сартинський вважає єдиною надією збірної України.

Те, що я бачив з його виступів, — усе непогано. Сподіваюся, він добре підготується і покаже гарний результат. Наразі Назар – наша єдина надія на боротьбу за медалі на чемпіонаті світу,

– підкреслив тренер.

Зазначимо, що змагання відбудуться з 17-го по 25 жовтня. Відомо, що у "нейтральному" статусі там візьмуть участь російські спортсмени.

Що відбувається у кар’єрі Чепурного

У серпні Назар Чепурний став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у змаганнях з опорного стрибку. Після здобуття історичного золота спортсмен розповів, про розбіжності з українськими спортивними керівниками.

Зокрема, він повідомляв про відсутність фінансової підтримки з боку українських спортивних структур під час підготовки до Євро.

Згодом гімнаст додав, що не може тренуватися у "траурній обстановці" в Україні.