По словам личного тренера Назара Чепурного, его спортсмен является главной ударной силой нашей сборной на континентальном первенстве. Об этом специалист рассказал сайту"Суспильне Спорт".

С какими надеждами сборная Украины подходит к ЧМ-2026

В состав мужской команды вошли Владислав Грико, Назар Чепурный, Олег Верняев, Богдан Супрун и Никита Мельников.

Именно чемпиона Европы-2026 Сартинский считает единственной надеждой сборной Украины.

То, что я видел из его выступлений, – все неплохо. Надеюсь, он хорошо подготовится и покажет хороший результат. Сейчас Назар – наша единственная надежда на борьбу за медали на чемпионате мира,

– подчеркнул тренер.

Отметим, что соревнования пройдут с 17 по 25 октября. Известно, что в "нейтральном" статусе там в соревнованиях примут участие российские спортсмены.

Что происходит в карьере Чепурного

В августе Назар Чепурный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях по опорному прыжку. После завоевания исторического золота спортсмен рассказал о разногласиях с украинскими спортивными руководителями.

В частности, он сообщал о отсутствие финансовой поддержки со стороны украинских спортивных структур во время подготовки к чемпионату Европы.

Впоследствии гимнаст добавил, что в Украине царит " не может тренироваться в "траурной обстановке" ".