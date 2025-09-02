Стартовал первый чемпионат Украины по ампфутболу: что это такое и кто участвует

Чемпионат Украины по ампфутболу начала Украинская ассоциация футбола в рамках социального проекта "Лига Сильных". Он занимается развитием ампфутбола и является лауреатом престижной международной награды UEFA FootbALL Awards 2025, сообщает 24 Канал.

По теме Козак Иван Сирко и патриотический лозунг: УАФ презентовала новый автобус сборной Украины

В Украине насчитывается более 100 тысяч человек с ампутациями конечностей. Часть из них – наши военные, защищавшие Украину на поле боя, а сегодня имеют возможность защищать ее честь на футбольном поле. Команда-победитель чемпионата уже в 2026 году представит Украину в Лиге чемпионов EAFF.

Официальное открытие с участием Президента УАФ

Сегодня Украина занимает второе место в Европе по количеству ампфутбольных команд в национальном чемпионате. Только Турция имеет больше (32 команды). Это свидетельствует об уникальной силе и динамике нашей страны, ведь даже во времена войны мы способны не только бороться, но и строить новое будущее для ветеранов и ветеранок.

Проект "Лига сильных" присоединился к созданию 20 команд в 18 городах Украины, способствуя популяризации ампфутбола по всей Украине. Всего в команды привлечено более 500 игроков. На церемонии открытия присутствовал Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Перед нами участники проекта "Лига Сильных", который УАФ начала год назад. Большинство игроков – наши защитники. Я хочу поблагодарить каждого из вас за защиту Украины. Мы здесь благодаря вам. Я впервые увидел тренировки по ампфутболу здесь на поле. Вы вдохновили нас на то, что этот проект должен развиваться по всей Украине. Это не ветераны должны адаптироваться к гражданской жизни. Это общество должно адаптироваться и сделать все для людей, которые защищали страну. И футбол не исключение,

– заявил Шевченко.

Гости открытия и матч-открытие

Ведущим церемонии стал Орест Дрималовский, военнослужащий, журналист и телеведущий. Гимн Украины исполнил солист группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта. Также на церемонии присутствовали:

министр молодежи и спорта Матвей Бедный

министр молодежи и спорта Украины Наталья Калмыкова

заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько

абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик

После официальной части состоялся матч-открытие между командами Крестоносцы (Луцк) и Несокрушимые (Харьков). В матче победу одержала команда из Волыни со счетом 3-0.

Формат чемпионата Украины

В течение двух дней, 30-31 августа, на поле соревновались 10 команд со всей Украины:

МСК Днепр (Черкассы)

Покрова АМП (Львов)

Шахтер Сталеві (Донецк)

Ураган (Киевская область)

Крестоносцы (Луцк)

Винница АМП (Винница)

Незламні (Харьков)

Титаны (Житомир)

ФК Бартка (Ивано-Франковск)

Викинги (Тернополь)

Чемпионат продлится с августа по декабрь 2025 года. Матчи будут проходить в Киеве, Киевской области, Львове, Черкассах и Ивано-Франковске. После первых трех туров в лидеры вырвались Покрова АМП и МСК Днепр, которые еще не теряли очков.



Турнирная таблица чемпионата Украины по ампфутболу / фото Лиги Дужих

Что такое ампфутбол?