Стартовал первый чемпионат Украины по ампфутболу: что это такое и кто участвует

Чемпионат Украины по ампфутболу начала Украинская ассоциация футбола в рамках социального проекта "Лига Сильных". Он занимается развитием ампфутбола и является лауреатом престижной международной награды UEFA FootbALL Awards 2025, сообщает 24 Канал.
В Украине насчитывается более 100 тысяч человек с ампутациями конечностей. Часть из них – наши военные, защищавшие Украину на поле боя, а сегодня имеют возможность защищать ее честь на футбольном поле. Команда-победитель чемпионата уже в 2026 году представит Украину в Лиге чемпионов EAFF.
Официальное открытие с участием Президента УАФ
Сегодня Украина занимает второе место в Европе по количеству ампфутбольных команд в национальном чемпионате. Только Турция имеет больше (32 команды). Это свидетельствует об уникальной силе и динамике нашей страны, ведь даже во времена войны мы способны не только бороться, но и строить новое будущее для ветеранов и ветеранок.
Проект "Лига сильных" присоединился к созданию 20 команд в 18 городах Украины, способствуя популяризации ампфутбола по всей Украине. Всего в команды привлечено более 500 игроков. На церемонии открытия присутствовал Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Перед нами участники проекта "Лига Сильных", который УАФ начала год назад. Большинство игроков – наши защитники. Я хочу поблагодарить каждого из вас за защиту Украины. Мы здесь благодаря вам. Я впервые увидел тренировки по ампфутболу здесь на поле. Вы вдохновили нас на то, что этот проект должен развиваться по всей Украине. Это не ветераны должны адаптироваться к гражданской жизни. Это общество должно адаптироваться и сделать все для людей, которые защищали страну. И футбол не исключение,
– заявил Шевченко.
Гости открытия и матч-открытие
Ведущим церемонии стал Орест Дрималовский, военнослужащий, журналист и телеведущий. Гимн Украины исполнил солист группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта. Также на церемонии присутствовали:
- министр молодежи и спорта Матвей Бедный
- министр молодежи и спорта Украины Наталья Калмыкова
- заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько
- абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик
После официальной части состоялся матч-открытие между командами Крестоносцы (Луцк) и Несокрушимые (Харьков). В матче победу одержала команда из Волыни со счетом 3-0.
Формат чемпионата Украины
В течение двух дней, 30-31 августа, на поле соревновались 10 команд со всей Украины:
- МСК Днепр (Черкассы)
- Покрова АМП (Львов)
- Шахтер Сталеві (Донецк)
- Ураган (Киевская область)
- Крестоносцы (Луцк)
- Винница АМП (Винница)
- Незламні (Харьков)
- Титаны (Житомир)
- ФК Бартка (Ивано-Франковск)
- Викинги (Тернополь)
Чемпионат продлится с августа по декабрь 2025 года. Матчи будут проходить в Киеве, Киевской области, Львове, Черкассах и Ивано-Франковске. После первых трех туров в лидеры вырвались Покрова АМП и МСК Днепр, которые еще не теряли очков.
Турнирная таблица чемпионата Украины по ампфутболу / фото Лиги Дужих
Что такое ампфутбол?
Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. Игра проходит по следующим основным правилам:
- на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)
- к игре допускаются полевые игроки с ампутациями или пороками нижней конечности, а вратари – верхних
- полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей
- игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом
- размер площадки меньше стандартного футбольного поля – 60x40 метров)
- используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков
Существуют женские, мужские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.
Для многих любителей футбола ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, а также возвращение к активной жизни. К слову, в мае состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу "Весенний Кубок Лиги Сильных".