Стартував перший чемпіонат України з ампфутболу: що це таке та хто бере участь

Чемпіонат України з ампфутболу започаткувала Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту "Ліга Дужих". Він займається розвитком ампфутболу та є лауреатом престижної міжнародної нагороди UEFA FootbALL Awards 2025, повідомляє 24 Канал.

В Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок. Частина з них – наші військові, що боронили Україну на полі бою, а сьогодні мають можливість захищати її честь на футбольному полі. Команда-переможець чемпіонату вже у 2026 році представить Україну в Лізі чемпіонів EAFF.

Офіційне відкриття за участі Президента УАФ

Сьогодні Україна посідає друге місце в Європі за кількістю ампфутбольних команд у національному чемпіонаті. Лише Туреччина має більше (32 команди). Це свідчить про унікальну силу та динаміку нашої країни, адже навіть у часи війни ми здатні не тільки боротися, а й будувати нове майбутнє для ветеранів та ветеранок.

Проєкт "Ліга дужих" долучився до створення 20 команд у 18 містах України, сприяючи популяризації ампфутболу по всій Україні. Загалом до команд залучено понад 500 гравців. На церемонії відкриття був присутній Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Перед нами учасники проєкту "Ліга Дужих", який УАФ розпочала рік тому. Більшість гравців – наші захисники. Я хочу подякувати кожному з вас за захист України. Ми тут завдяки вам. Я вперше побачив тренування з ампфутболу тут на полі. Ви надихнули нас на те, що цей проєкт має розвиватись по всій Україні. Це не ветерани мають адаптуватися до цивільного життя. Це суспільство має адаптуватися і зробити все для людей, які захищали країну. І футбол не виключення,

– заявив Шевченко.

Гості відкриття та матч-відкриття

Ведучим церемонії став Орест Дрималовський, військовослужбовець, журналіст та телеведучий. Гімн України виконав соліст гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта. Також на церемонії були присутні:

міністр молоді та спорту Матвій Бідний

міністерка молоді та спорту України Наталія Калмикова

заступник міністра в справах ветеранів України Руслан Приходько

абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик

Після офіційної частини відбувся матч-відкриття між командами Хрестоносці (Луцьк) та Незламні (Харків). У матчі перемогу здобула команда з Волині з рахунком 3-0.

Формат чемпіонату України

Протягом двох днів, 30-31 серпня, на полі змагались 10 команд зі всієї України:

МСК Дніпро (Черкаси)

Покрова АМП (Львів)

Шахтар Сталеві (Донецьк)

Буревій (Київська область)

Хрестоносці (Луцьк)

Вінниця АМП (Вінниця)

Незламні (Харків)

Титани (Житомир)

ФК Бартка (Івано-Франківськ)

Вікінги (Тернопіль)

Чемпіонат триватиме із серпня по грудень 2025 року. Матчі відбуватимуться в Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Після перших трьох турів у лідери вирвались Покрова АМП та МСК Дніпро, які ще не втрачали очок.



Турнірна таблиця чемпіонату України з ампфутболу / фото Ліги Дужих

Що таке ампфутбол?