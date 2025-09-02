Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. Игра проходит по следующим основным правилам:

  • на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)
  • к игре допускаются полевые игроки с ампутациями или пороками нижней конечности, а вратари – верхних
  • полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей
  • игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом
  • размер площадки меньше стандартного футбольного поля – 60x40 метров)
  • используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков

Существуют женские, мужские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.

Для многих любителей футбола ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, а также возвращение к активной жизни. К слову, в мае состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу "Весенний Кубок Лиги Сильных".
 