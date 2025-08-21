В Украине насчитывается более 100 тысяч людей с ампутациями конечностей. Впервые в истории украинского футбола стартует чемпионат Украины по ампфутболу.

Какой формат турнира?

Турнир продлится с сентября по декабрь и будет проходить в Киеве, Киевской области, Львове, Черкассах и Ивано-Франковске. Первый съездной раунд пройдет с 29 по 31 августа в Киеве.

Победитель чемпионата представит Украину в Лиге чемпионов EAFF в 2026 году. В дебютном турнире примут участие 10 команд из разных уголков Украины:

МСК Днепр (Черкассы)

Покрова АМП (Львов)

Шахтер Сталеві (Донецк)

Ураган (Киевская область)

Крестоносцы (Луцк)

Винница АМП (Винница)

Незламні (Харьков)

Титаны (Житомир)

Бартка (Ивано-Франковск)

Викинги (Тернополь)



Все участники чемпионата Украины по ампфутболу / фото УАФ

Турнир реализуется при содействии Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины. Матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на медиасервисе Megogo и на ютуб-канале УАФ.

Мы рады, что впервые в Украине стартуют полноценные всеукраинские соревнования по ампфутболу. Я видел, как играют ребята. Хочу сказать, что ампфутбол – это действительно зрелищный и динамичный вид спорта. Я был поражен скоростью и техникой ампфутболистов. Этот турнир является важным шагом для развития адаптивного спорта в стране. Желаю командам ярких матчей, новых достижений и незабываемых эмоций,

– отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Отметим, что ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. Игра проходит по таким основным правилам:

на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)

полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, а вратарь – верхней

полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей

игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом

размер площадки меньше стандартного футбольного поля – 60x40 метров)

используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков

Существуют женские, мужские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.

Для многих любителей футбола ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, а также возвращение к активной жизни. К слову, в мае состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу "Весенний Кубок Лиги Сильных".