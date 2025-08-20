Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко попал в забавную ситуацию. Легендарный футболист приехал в Украину, где принял участие в благотворительном событии, сообщает 24 Канал.

Как подкололи Шевченко?

Шевченко сыграл в выставочном матче в поддержку ВСУ в Киеве. Участие в нем принимали национальная сборная Украины среди ветеранов и команда Сил специальных операций.

Перед игрой Андрей Николаевич подписывал футболку для военных. К нему подошел другой известный экс-футболист сборной Украины Юрий Максимов и пошутил в сторону президента УАФ.

Мы не можем понять, чего у тебя одного подписана футболка, а у нас – не подписаны? Тебя что, никто не знает, а нас все знают?,

– сказал Максимов.

Максимов потроллил Шевченко: смотреть видео

Что известно о Юрии Максимове?

Отметим, что Юрий Вильевич выступал вместе с Шевченко в Динамо и сборной Украины в конце 90-х годов. За свою карьеру Максимов поиграл также за Кристалл, Таврию, Днепр, Борисфен, Металлург Запорожье, а также немецкие Вердер и Вальдхоф и российский Ростов.

Вместе с Динамо футболист трижды становился чемпионом Украины, а с Вердером выиграл Кубок Германии. Также на счету Максимова 27 матчей и пять голов в составе сборной Украины.

После завершения карьеры хавбек начал тренерский путь в украинском футболе. Специалист возглавлял такие украинские клубы как ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, Металлург Донецк, Ворскла, Звягель и Днепр-1.

Полтавчан Максимов выводил в финал Кубка Украины-2020, где уступил по пенальти Динамо. За рубежом Юрий Вильевич работал в Мордовии (Россия), Таразе (Казахстан) и Кешли (Азербайджан).