Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко потрапив у кумедну ситуацію. Легендарний футболіст приїхав в Україну, де взяв участь у благодійній події, повідомляє 24 Канал.

Як підкололи Шевченка?

Шевченко зіграв у виставковому матчі на підтримку ЗСУ в Києві. Участь у ньому брали національна збірна України серед ветеранів та команда Сил спеціальних операцій.

Перед грою Андрій Миколайович підписував футболку для військових. До нього підійшов інший відомий ексфутболіст збірної України Юрій Максимов та пожартував у бік президента УАФ.

Ми не можемо зрозуміти, чого в тебе одного підписана футболка, а в нас – не підписані? Тебе що, ніхто не знає, а нас усі знають?,

– сказав Максимов.

Що відомо про Юрія Максимова?

Відзначимо, що Юрій Вільйович виступав разом із Шевченком у Динамо та збірній України наприкінці 90-х років. За свою кар'єру Максимов пограв також за Кристал, Таврію, Дніпро, Борисфен, Металург Запоріжжя, а також німецькі Вердер і Вальдгоф та російський Ростов.

Разом із Динамо футболіст тричі ставав чемпіоном України, а із Вердером виграв Кубок Німеччини. Також на рахунку Максимова 27 матчів та п'ять голів у складі збірної України.

Після завершення кар'єри хавбек почав тренерський шлях в українському футболі. Спеціаліст очолював такі українські клуби як ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Металург Донецьк, Ворскла, Звягель та Дніпро-1.

Полтавчан Максимов виводив у фінал Кубка України-2020, де поступився по пенальті Динамо. Закордоном Юрій Вільйович працював у Мордовії (Росія), Таразі (Казахстан) та Кешлі (Азербайджан).