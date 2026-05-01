Посетители волейбольного матча в России столкнулись с паранойей работников местного стадиона. Там, похоже, панически боятся Украины.

На днях, в российском Новосибирске, местный Локомотив принимал Зенит в матче местной волейбольной лиги. По сообщению одной из посетительниц действа в ее инстаграме, даже там внимание было приковано к Украине.

К теме Костюк назвала единственную экс-россиянку, которой жмет руку

Что так напугало россиян?

Местная семья пришла на волейбольный поединок, но они рисковали не попасть на арену – стьордам очень не понравился игровой снаряд, который был нарисован на плакате у ребенка.

Не дай Бог кто-то бы увидел этот мяч и решил, что это флаг другой страны. В общем, мяч нам пришлось зарисовать черным маркером, и у нас получилась какая-то бомба,

– иронизирует мама ребенка.

В итоге, российская семья осталась довольна, что им таки позволили посмотреть матч.

Чем еще "отличился" российский спорт?

Стало известно, что из-за представителей стран-агрессорок Женская теннисная ассоциация (WTA) начала угрожать украинке Александре Олейниковой.

Странные вещи происходят также и в волейболе. Бывший капитан сборной Польши Михал Кубяк, который в начале полномасштабного вторжения поддерживал Украину, вдруг заявил, что ему не хватает русских в спорте.

К сожалению, недавно к международным соревнованиям допустили юниорскую сборную России.

Что происходит в украинском волейболе?