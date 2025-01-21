Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры

Александр Усик в 2024 году стал королем хевивейта, дважды одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри. После реванша украинец признался, что не собирается вешать перчатки на гвоздь, однако будущие его шаги остаются неизвестными.

Основными вариантами считается бой за абсолют против победителя битвы Дюбуа – Паркер или же переход в крузервейт. По информации американских СМИ, Александр Усик завершит карьеру уже в 2025 году.

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Сменит вид спорта

Объединенный чемпион мира рассказал, что он будет делать, когда в конце концов решит повесить перчатки на гвоздь. Александр заявил, что останется в спорте и будет играть в футбол за житомирское Полесье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

"Я буду играть в футбол. Полесье! Полесье! Полесье чемпион! Я профессиональный футболист. У меня контракт с украинским клубом. Это высшая лига. Полесье – это украинская команда. Мы сейчас как бы на четвертом месте. Вы знаете украинскую команду Шахтер? Мы выиграли у них.

Я долгое время болею за Динамо Киев. Потому что впервые попал на стадион на матч Динамо. Это клуб с большой историей. Я за них болею, но Полесье дало мне возможность и подписало со мной контракт. Но в будущем я забью гол в ворота Динамо. Динамо, мы забьем вам", – сказал Усик.

Справка. Александр Усик подписал контракт с Полесьем летом 2023 года. Он пока не дебютировал на профессиональном уровне, но выступал в составе "волков" на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.

Отметим, что житомирский клуб сейчас занимает пятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Свою первую официальную игру после зимней паузы команда Имада Ашура проведет в конце февраля против Ингульца.