Дмитрий Дадак, основатель онлайн-школы иностранных языков, рассказал как проходит процесс обучения с Александром Усиком. В частности он оценил боксера как своего ученика, пишет 24 Канал со ссылкой на Анастасию Дерлеменко.

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Что сказал репетитор об Усике?

Он отметил, что качество обучения зависит от человека и назвал Александра очень дисциплинированным.

Все равно, что то ученик, что то ученик. Здесь от человека зависит многое. Если мы берем Александра, у него проблем с дисциплиной нет вообще. Он сам этого хочет и работает. То есть, как я уже говорил, 80% от ученика, 20% от учителя. Вот у меня были другие медийные там ученики. Кто-то старался, кто-то не старался,

– сказал Дмитрий Дадак.

Он также добавил, что Александр Усик – это обычный человек, которого нужно научить и ничего больше.

Напомним, что уже 19 июля состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.