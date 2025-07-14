Дмитро Дадак, засновник онлайн-школи іноземних мов, розповів як проходить процес навчання з Олександром Усиком. Зокрема він оцінив боксера як свого учня, пише 24 Канал з посиланням на Анастасію Дерлеменко.

Читайте також Щоночі ховався від дронів: Усик розповів британському мільярдеру про російські атаки на Київ

Що сказав репетитор про Усика?

Він зазначив, що якість навчання залежить від людини і назвав Олександра дуже дисциплінованим.

Однаково, що то учень, що то учень. Тут від людини залежить багато. Якщо ми беремо Олександра, в нього проблем з дисципліною немає взагалі. Він сам цього хоче і працює. Тобто, як я вже казав, 80% від учня, 20% від вчителя. Ось в мене були інші медійні там учні. Хтось старався, хтось не старався,

– сказав Дмитро Дадак.

Він також додав, що Олександр Усик – це звичайна людина, яку потрібно навчити і нічого більшого.

Нагадаємо, що вже 19 липня відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.