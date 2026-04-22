Sport News 24 Футбол Лидер сборной Украины забил очередной гол в чемпионате Испании и стал одним из лучших в матче
22 апреля, 09:25
Лидер сборной Украины забил гол в чемпионате Испании и вошел в список топ-бомбардиров клуба

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Виктор Цыганков забил свой седьмой гол за Жирону в этом сезоне.
  • Каталонцы проиграли Бетису со счетом 2:3.

В чемпионате Испании 2025 –2026 начался 33-й тур. На вторник была вынесена встреча с участием Жироны.

Каталонский клуб принимал борца за путевку в Лигу чемпионов Бетис. Для украинских фанатов Жирона вызывает особый интерес, сообщает 24 Канал.

Как Цыганков забил за Жирону?

В составе команды Мичела выступает сразу трое украинцев – Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Однако на матч против Бетиса со старта появился лишь вингер.

Крапивцов является запасным вратарем команды, а Ванат получил травму и вылетел до конца сезона. В конце концов отсутствие земляков-партнеров на поле не помешало Виктору отличиться.

На 7-й минуте Эчеверри выдал слаломный проход, но его удар пришелся в защитника Бетиса. Мяч отскочил к Цыганкову, который в одно касание направил его в ворота гостей.

Отметим, что для Цыганкова это уже 20-й гол за Жирону в целом. По этому показателю вингер ворвался в топ-10 бомбардиров команды, где уже есть другой украинец Артем Довбик.

Рейтинг лучших бомбардиров в истории Жироны:

  1. Кристиан Стуани – 145
  2. Кристиан Порту – 38
  3. Хандро Кастро – 37
  4. Фелипе Санчон – 36
  5. Фран Сандаса – 25
  6. Артем Довбик – 24
  7. Хавьер Акунья – 21
  8. Хайме Мата – 21
  9. Борха Гарсия – 21
  10. Виктор Цыганков – 20
  11. Роберто Перагон – 20

К сожалению, удержать преимущество Жироне не удалось. В середине первого тайма Рока восстановил паритет, а после перерыва Эззаальзули и Унаи забили еще по одному мячу.

Игра шла к ничьей, но под занавес игры Рикельме все же вырвал победу для Бетиса (2:3). Цыганков же отыграл весь матч и получил от Sofascore вторую лучшую оценку в матче (7,5).

Как украинцы играют за Жирону в сезоне 2025 – 2026?

  • Для Цыганкова этот гол стал уже седьмым в текущем сезоне. Виктор также имеет на своем счету 4 ассиста в 28-ми матчах. Ранее Цыганков зажег против Атлетика
  • Что же касается Ваната, то нападающий сборной Украины стал игроком испанского клуба в конце августа 2025 года. Динамо получило ориентировочно 15 миллионов евро за своего форварда.
  • Владислав сразу завоевал место в основе Жироны. В 29-ти матчах этого сезона нападающий оформил 10 голов и две результативные передачи.
  • За шесть туров до финиша каталонский клуб занимает 11-е место в Ла Лиге. Отставание от еврокубковой зоны составляет лишь 4 балла, тогда как гандикап над зоной вылета – шесть очков.
     