Лидер сборной Украины забил гол в чемпионате Испании и вошел в список топ-бомбардиров клуба
- Виктор Цыганков забил свой седьмой гол за Жирону в этом сезоне.
- Каталонцы проиграли Бетису со счетом 2:3.
В чемпионате Испании 2025 –2026 начался 33-й тур. На вторник была вынесена встреча с участием Жироны.
Каталонский клуб принимал борца за путевку в Лигу чемпионов Бетис. Для украинских фанатов Жирона вызывает особый интерес, сообщает 24 Канал.
По теме Украинская дуэль в Ла Лиге: как закончилось противостояние Лунина и Цыганкова
Как Цыганков забил за Жирону?
В составе команды Мичела выступает сразу трое украинцев – Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Однако на матч против Бетиса со старта появился лишь вингер.
Крапивцов является запасным вратарем команды, а Ванат получил травму и вылетел до конца сезона. В конце концов отсутствие земляков-партнеров на поле не помешало Виктору отличиться.
На 7-й минуте Эчеверри выдал слаломный проход, но его удар пришелся в защитника Бетиса. Мяч отскочил к Цыганкову, который в одно касание направил его в ворота гостей.
Как Цыганков поразил ворота Бетиса: смотреть видео
Отметим, что для Цыганкова это уже 20-й гол за Жирону в целом. По этому показателю вингер ворвался в топ-10 бомбардиров команды, где уже есть другой украинец Артем Довбик.
Рейтинг лучших бомбардиров в истории Жироны:
- Кристиан Стуани – 145
- Кристиан Порту – 38
- Хандро Кастро – 37
- Фелипе Санчон – 36
- Фран Сандаса – 25
- Артем Довбик – 24
- Хавьер Акунья – 21
- Хайме Мата – 21
- Борха Гарсия – 21
- Виктор Цыганков – 20
- Роберто Перагон – 20
К сожалению, удержать преимущество Жироне не удалось. В середине первого тайма Рока восстановил паритет, а после перерыва Эззаальзули и Унаи забили еще по одному мячу.
Игра шла к ничьей, но под занавес игры Рикельме все же вырвал победу для Бетиса (2:3). Цыганков же отыграл весь матч и получил от Sofascore вторую лучшую оценку в матче (7,5).
Обзор матча Жирона – Бетис: смотреть видео на Megogo
Как украинцы играют за Жирону в сезоне 2025 – 2026?
- Для Цыганкова этот гол стал уже седьмым в текущем сезоне. Виктор также имеет на своем счету 4 ассиста в 28-ми матчах. Ранее Цыганков зажег против Атлетика
- Что же касается Ваната, то нападающий сборной Украины стал игроком испанского клуба в конце августа 2025 года. Динамо получило ориентировочно 15 миллионов евро за своего форварда.
- Владислав сразу завоевал место в основе Жироны. В 29-ти матчах этого сезона нападающий оформил 10 голов и две результативные передачи.
- За шесть туров до финиша каталонский клуб занимает 11-е место в Ла Лиге. Отставание от еврокубковой зоны составляет лишь 4 балла, тогда как гандикап над зоной вылета – шесть очков.