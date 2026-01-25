Украинец Явгусишин второй раз подряд выиграл Кубок Императора по сумо
- Украинец Даниил Явгусишин выиграл престижный турнир Hatsu Basho в Токио, победив в решающем матче Сакутаро Атамифуджи.
- Это уже второй подряд турнир, который Явгусишин выиграл в дивизионе Макуучи, приближаясь к статусу европейского йокодзуны.
В воскресенье, 25 января, в Токио на "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" состоялся решающий день престижного турнира Hatsu Basho. Участие в нем принимал, в частности, и украинский сумоист Даниил Явгусишин.
Он подходил к последнему дню соревнований с результатом 11:3. Такой показатель также имел Сакутаро Атамифуджи, информирует 24 Канал.
Как Явгусишин торжествовал на Hatsu Basho?
Оба спортсмена выиграли свои 15-е схватки. Сначала японец победил Сейю Ошоуми, чем обеспечил себе как минимум плей-офф.
А украинец впоследствии одолел Масакацу Котозакуру. Поэтому судьба чемпионства решалась в дополнительном матче между сумоистами.
Фаворитом был украинец, который победил в трех предыдущих очных встречах. Японец был очень близок к успеху, но Явгусишин выстоял, после чего ему удался победный бросок уставшего оппонента.
Явгусишин стал победителем Hatsu Basho: смотрите видео
Важно. Даниил выиграл второй турнир в дивизионе Макуучи подряд. Чтобы стать первым в истории европейским йокодзуной, ему надо выиграть два титула в ранге одзеки подряд.
Отметим, что в год проходит шесть гранд-турниров сумо. Следующий состоится в марте.
Расписание гранд-турниров по сумо:
- Hatsu Basho (январь, Токио)
- Haru Basho (март, Осака)
- Hatsu Basho (май, Токио)
- Nagoya Basho (июль, Нагоя)
- Aki Basho (сентябрь, Токио)
- Kyushu Basho (ноябрь, Фукуока)
После победы украинец прокомментировал свой грандиозный триумф. Он сказал, что эта победа отличается от его успеха в ноябре на турнире в Фукуоке.
Я очень счастлив. Этот турнир был несколько иным. Было ощущение напряжения, которого я никогда раньше не испытывал, но я рад, что смог победить,
– цитирует сумоиста Sponichi.co.jp.
Отметим, что украинец стал первым озэки за 20 лет, который после повышения до этого ранга смог сразу добыть юшо.
Что известно о Данииле Явгусишине?
Даниил родился в Виннице и с семи лет начал заниматься сумо.
Трижды становился чемпионом Украины, а в начале полномасштабного вторжения уехал из родной страны в Японию.
Быстро получил известность среди поклонников сумо, благодаря своим выступлениям на профессиональном уровне. Даниил стал лишь вторым украинцем в Высшей лиге сумо.
Эксперты считают, что он вскоре получит высший ранг гранд-чемпиона сумо – йокодзуна. Сейчас украинцу только 21 год.