Футболист Колесник после инцидента с ТЦК обнародовал благодарность от военных за помощь армии
- Футболист Даниил Колесник обнародовал благодарность от военных за помощь армии, датированную 20 декабря 2024 года.
- Колесник оказался в центре скандала с работником ТЦК, что привело к его отстранению от клуба и возбуждению уголовного производства.
Украинский футболист Даниил Колесник после скандала с военнослужащими ТЦК снова появился в инстаграм, на этот раз опубликовав благодарность от военных.
Бывший игрок Колоса-2 Даниил Колесник показал в сториз своего инстаграм благодарность от 57-го отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения за 2024 год.
Что написали военные в благодарности Колесника?
Благодарность Колеснику датирована 20 декабря 2024 года.
Как отмечается в официальной благодарности, помощь способствует повышению морально-психологического состояния личного состава и стимулирует их мотивацию выполнять определенные задачи по защите территориальной целостности Украины.
Благодарю Вас за неравнодушие к проблемам военнослужащих страны, надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле защиты нашего государства от врага,
– говорится в тексте благодарности.
Благодарность Даниилу Колеснику от военных / Фото: скриншот из инстаграма Колесника
Что известно о ситуации Колесника с военными ТЦК?
В феврале 2026 года он оказался в центре скандала после инцидента с работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), что привело к его отстранению от клуба и возбуждению уголовного производства.
- Колос оперативно отреагировал: игрока отстранили от тренировок и расторгли контракт. Извинение президента клуба Андрея Засухи было опубликовано на официальном сайте, в котором публично извинился перед украинскими военными, подчеркнув, что насилие противоречит ценностям клуба, который с начала полномасштабной войны системно поддерживает ВСУ и военные семьи.
Футболист Колесник объявил о продолжении карьеры в медиафутболе через свой инстаграм.