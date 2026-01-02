Вспомнил о корнях: российский теннисист сменил гражданство на фоне санкций в спорте

Российский спорт оказался под серьезными санкциями из-за начала полномасштабной войны в Украине. Не все представитель страны-террористки могут выступать на международных соревнованиях.

Почти все россияне допускаются к турнирам только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Поэтому ожидаемо, что часть из них отказывается от гражданства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportaran.

По теме "Не фотографируюсь с русскими фашистами": украинская теннисистка упрекнула иностранных коллег

Кого будет представлять теннисист из России?

Особую популярность смена гражданства приобрела в теннисе. Очередной представитель России Даниил Сарксян решил отказаться от паспорта страны-террористки.

С 2026 года Даниил будет представлять Армению. Сайт ATP уже изменил гражданство Сарксяна. Сам 19-летний спортсмен не комментировал свое решение выступать за новую страну.

Парень, который родился в Перми, уже успел отыграть один турнир под новым флагом. Даниил принял участие в турнире в тунисском Монастире категории ITF M15, где вылетел уже во втором круге.

В рейтинге ATP Сарксян занимает 919 место. Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину уже несколько российских теннисисток сменили гражданство. Элина Аванесян также стала армянкой.

Дарья Касаткина теперь будет представлять Австралию, а Варвара Грачева – Францию. Недавно же Анастасия Потапова объявила, что получила гражданство Австрии.

Что известно о санкциях против россиян в спорте?