В ней нашлось место футболистам сразу из восьми клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на SofaScore. Наибольшее представительство имеет Самсунпор, который одолел Аданадемирспор (3:2), из-за чего было выделено сразу трех игроков "красных молний".

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Заслуженное признание для украинца

Среди прочих в символическую сборную попал и нападающий Даниил Сикан, который в Трабзонспоре играет на позиции левого вингера. Он отметился результативной передачей на Александра Зубкова, который сначала пробивал головой, а потом добил мяч в ворота после сейва голкипера.

За свое выступление Сикан получил оценку 7.9. Лучшим же футболистом тура признали 34-летнего центрального полузащитника Самсунспора Сонера Айдогду, который отметился дублем, за что был оценен в 9.1 балла.



Сикан попал в команду недели Суперлиги / Скриншот с сайта SofaScore

Справка. В сезоне-2024/2025 Даниил Сикан сыграл 8 матчей за Трабзонспор во всех турнирах. В них он отметился одним ассистом.

Отметим, что следующий поединок "бордово-синие" проведут 15 марта на выезде против Башакшехира. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.