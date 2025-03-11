У ній знайшлося місце футболістам одразу з восьми клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на SofaScore. Найбільше представництво має Самсунпор, який здолав Аданадемірспор (3:2), через що було виділено одразу трьох гравців "червоних блискавок".

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Заслужене визнання для українця

Серед інших до символічної збірної потрапив і нападник Данило Сікан, який у Трабзонспорі грає на позиції лівого вінгера. Він відзначився результативною передачею на Олександра Зубкова, який спочатку пробивав головою, а тоді добив м'яч у ворота після сейву голкіпера.

За свій виступ Сікан отримав оцінку 7.9. Найкращим же футболістом туру визнали 34-річного центрального півзахисника Самсунспора Сонера Айдогду, який відзначився дублем, за що був оцінений у 9.1 бала.



Сікан потрапив у команду тижня Суперліги / Скриншот із сайту SofaScore

Довідка. У сезоні-2024/2025 Данило Сікан зіграв 8 матчів за Трабзонспор у всіх турнірах. У них він відзначився одним асистом.

Зазначимо, що наступний поєдинок "бордово-сині" проведуть 15 березня на виїзді проти Башакшехіра. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.