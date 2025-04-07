Звездный супертяжеловес дерзко упомянул Усика среди перечня бойцов, которых хочет "прикончить"

Даниэль Дюбуа после отказа Александра Усика от пояса IBF стал полноценным чемпионом мира. Сейчас именно этого титула не хватает украинцу, чтобы снова вернуть статус абсолюта.

Ожидалось, что они точно проведут очное противостояние летом. Однако Александра Усика обязали защищать пояс WBO, после чего карты несколько спутались.

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С кем хочет драться Дюбуа

"Динамит" высказался о желаемом своем следующем сопернике. Британец самоуверенно выделил трех бойцов, которых собирается "прикончить", сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Есть три имени, которые я хочу. Это Усик, Паркер или Джошуа. Один из этой большой тройки. Сейчас я нацелен на них. После срыва боя с Паркером я слышал, как многие говорили, что я избегаю соперников. Но прямо сейчас я хочу кого-то прикончить.

Ставьте их в очередь. Я хочу их. Следите за новостями, ребята. Я скоро вернусь. Я не могу дождаться возвращения. Я буду работать и вернусь с удвоенной силой", – сказал Дюбуа.

Интересно. В перечень не попал Дерек Чисора. Его IBF намерена назначить обязательным претендентом на титул "Динамита".

Напомним, что последний раз Даниэль Дюбуа выходил на ринг в сентябре 2024 года. Тогда он нокаутировал Энтони Джошуа уже в пятом раунде.