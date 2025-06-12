Звездный украинский боксер сразится в андеркарде реванша Усик – Дюбуа
- На стадионе "Уэмбли" 19 июля 2025 года Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
- Украинский боксер Даниэль Лапин выступит в андеркарде противостояния.
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года состоится легендарное событие. Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о двух поединках в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. В одном из них будет драться звездный украинский боксер, сообщает 24 канал.
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Кто будет драться в андеркарде Усик – Дюбуа
В андеркарде реванша Усик – Дюбуа состоится бой между Лоуренсом Околи и Кевином Лереной. Также перед поединком украинского чемпиона и британского боксера выступит Даниэль Лапин.
Непобежденный Лапин встретится с Льюисом Эдмондсоном. Стоит отметить, что будущий соперник украинского боксера также не потерпел ни одного поражения в профи-ринге.
Анонс боя Лапин – Эдмондсон / Фото Queensberry Promotions
Добавим, что Даниэль Лапин за свою карьеру провел 11 поединков в профессиональном ринге. На счету украинца 11 побед – 4 нокаутом.
Последний раз Лапин дрался 21 декабря 2024 года в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда Даниэль единогласным решением судей одолел французского боксера Дилана Колина.
Ранее Фрэнк Уоррен назвал претендентов на бой с победителем реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.