Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о двух поединках в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. В одном из них будет драться звездный украинский боксер, сообщает 24 канал.

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Кто будет драться в андеркарде Усик – Дюбуа

В андеркарде реванша Усик – Дюбуа состоится бой между Лоуренсом Околи и Кевином Лереной. Также перед поединком украинского чемпиона и британского боксера выступит Даниэль Лапин.

Непобежденный Лапин встретится с Льюисом Эдмондсоном. Стоит отметить, что будущий соперник украинского боксера также не потерпел ни одного поражения в профи-ринге.

Анонс боя Лапин – Эдмондсон / Фото Queensberry Promotions

Добавим, что Даниэль Лапин за свою карьеру провел 11 поединков в профессиональном ринге. На счету украинца 11 побед – 4 нокаутом.

Последний раз Лапин дрался 21 декабря 2024 года в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда Даниэль единогласным решением судей одолел французского боксера Дилана Колина.

Ранее Фрэнк Уоррен назвал претендентов на бой с победителем реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.