Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила про два поєдинки в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. В одному з них битиметься зірковий український боксер, повідомляє 24 канал.

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Хто битиметься в андеркарді Усик – Дюбуа

В андеркарді реваншу Усик – Дюбуа відбудеться бій між Лоуренсом Околі та Кевіном Лереною. Також перед поєдинком українського чемпіона та британського боксера виступить Даніель Лапін.

Непереможений Лапін зустрінеться з Льюїсом Едмондсоном. Варто відзначити, що майбутній суперник українського боксера також не зазнав жодної поразки у профі-рингу.

Анонс бою Лапін – Едмондсон / Фото Queensberry Promotions

Додамо, що Даніель Лапін за свою кар'єру провів 11 поєдинків у професійному ринзі. На рахунку українця 11 перемог – 4 нокаутом.

Востаннє Лапін бився 21 грудня 2024 року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді Даніель одноголосним рішенням суддів здолав французького боксера Ділана Коліна.

Раніше Френк Воррен назвав претендентів на бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.