Сербский футболист Деян Милованович умер во время футбольного матча после забитого гола
Бывший полузащитник сборной Сербии Деян Милованович не смог доиграть в матче ветеранов. После забитого гола у футболиста случился сердечный приступ, после чего он потерял сознание.
Печальная трагедия произошла в сербском футболе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe, в возрасте 41 года ушел из жизни бывший игрок сборной Сербии Деян Милованович.
Как умер Милованович?
Бывший полузащитник участвовал в матче ветеранов в Сербии 16 сентября. Во время игры футболисту стало плохо и у него случился сердечный приступ. Деян потерял сознание во время празднования своего гола.
Медики оперативно оказали ему помощь на месте, но реанимировать Миловановича так и не смогли. Футболист родился в Белграде и является двоюродным братом известного футболиста Бранислава Ивановича.
Игрок воспитывался в школе Црвены Звезды. За свою карьеру он успел поиграть не только за эту команду, а еще и за французский Ланс, греческий Паниониос и сербский Вождовац.
Чего достиг Милованович?
- Игроку покорялся чемпионат Сербии и Черногории.
- В 2006 году Деян стал лучшим футболистом местной лиги.
- В течение карьеры Милованович сыграл 167 матчей на клубном уровне, забив 17 голов и отдав 7 ассистов.
- Кроме того, в 2008 году Милованович сыграл два матча за сборную Сербии.
- В этом году мир уже потрясла сенсационная новость о смерти Диогу Жоты из Ливерпуля.
- В украинском футболе также стала трагедия – неожиданно умер Владимир Белоцерковец, игрок Зари.