Колишній півзахисник збірної Сербії Деян Мілованович не зміг дограти у матчі ветеранів. Після забитого голу у футболіста стався серцевий напад, після чого він втратив свідомість.

Сумна трагедія трапилась у сербському футболі. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe, у віці 41 року пішов з життя колишній гравець збірної Сербії Деян Мілованович.

Як помер Мілованович?

Колишній півзахисник брав участь у матчі ветеранів у Сербії 16 вересня. Під час гри футболісту стало погано та у нього стався серцевий напад. Деян знепритомнів під час святкування свого голу.

Медики оперативно надали йому допомогу на місці, але реанімувати Міловановича так і не змогли. Футболіст народився у Белграді та є двоюрідним братом відомого футболіста Браніслава Івановича.

Гравець виховувався у школі Црвени Звезди. За свою кар'єру він встиг пограти не тільки за цю команду, а ще і за французький Ланс, грецький Паніоніос і сербський Вождовац.

Чого досяг Мілованович?