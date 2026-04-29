Дело Мудрика о допинге передали в CAS

Украинский футболист Михаил Мудрик временно отстранен от участия в футбольных соревнованиях из-за обвинений в употреблении допинга. Сейчас дело получило продолжение.

25 февраля представители Мудрика подали апелляцию против Футбольной ассоциации Англии, которая обвинила украинского игрока в нарушении антидопинговых правил, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Смотрите также Мудрик остался без тренера: Челси уволил Лиама Росеньора

Какие новые детали дела Мудрика?

Дело футболиста относительно возможного использования допинга передано в CAS. На данный момент стороны обмениваются письменными материалами, дата слушания пока не определена.

Кто такой Михаил Мудрик?

Мудрик начал свою взрослую карьеру в Шахтере. В январе 2023 года он перешел в Челси за рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро, с возможными бонусами еще 30 миллионов евро. Этот трансфер стал крупнейшим в истории украинской Премьер-лиги и сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом всех времен. Дебют в составе национальной сборной состоялся в июне 2022 года.

Что известно о допинге Мудрика?

Он сдал положительную допинг-пробу после ноябрьского матча за сборную Украины 2024 года. В его организме обнаружили мельдоний – запрещенный WADA с 2016 года препарат. Из-за положительных результатов проб А и Б вингер Челси временно отстранен от участия в официальных матчах клуба и сборной. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, употребление мельдония может повлечь за собой дисквалификацию на срок до четырех лет.