18 октября, 12:01
В 35 лет неожиданно оборвалась жизнь экс-игрока сборной Украины Дениса Носкова

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • В пятницу, 17 октября, умер известный украинский игрок Денис Носков в возрасте 35 лет.
  • Причины его смерти пока остаются неизвестны, он проживал в Торонто.

В пятницу, 17 октября, баскетбольную общественность Украины всколыхнула печальная весть. Умер известный украинский игрок Денис Носков.

Ему было всего 35 лет. Об этой трагедии на своей странице в инстаграме сообщил бывший баскетболист, а ныне военный, Роман Новиков, информирует 24 Канал.

Что известно о смерти Дениса Носкова?

Причины смерти спортсмена пока остаются неизвестными. По информации basket.com.ua, в последнее время он проживал в Торонто.

Денчик, как так... Спасибо очень за все друг!!! Братан, я не могу поверить, сколько пережили вместе... Земля пухом, и присматривай за нами с неба,
– написал Новиков.


Роман Новиков о смерти экс-содноклубника / Скриншот со страницы баскетболиста

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Носкова. Вечная память баскетболисту…

Напомним, что недавно внезапно умер бывший украинский арбитр Андрей Кутаков. Его сердце остановилось в 47 лет.

Что известно о Денисе Носкове?

  • Был воспитанником мариупольского баскетбола.

  • В Украине в течение карьеры выступал за Азовмаш, Киев, Одессу, Черкасские Мавпы и Запорожье.

  • Также поиграл за рубежом, где представлял грузинский Тбилиси и французский Тарб-Лурд.

  • Как признавался сам баскетболист, самым удачным для него был сезон-2017/2018, когда под руководством Владимира Поляха Николаев впервые за 20 лет смог дойти до полуфинала в раунде плей-офф Суперлиги.

  • В свое время защищал цвета молодежной сборной Украины, а также национальной команды по баскетболу 3×3.