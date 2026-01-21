Дерюгина впервые рассказала о "состоятельных дядях", ухаживавших за молодыми гимнастками

Ирина Дерюгина высказалась относительно внимания состоятельных мужчин к юным спортсменкам. Знаменитая украинская гимнастка призналась, что неоднократно происходили подобные случаи.

По ее словам, "богатые дяди" довольно часто проявляли интерес к привлекательным и перспективным гимнасткам. Об этом Дерюгина рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также Как Дерюгина выглядела в молодости: в сети появились архивные кадры с выступления гимнастки

Что сказала Дерюгина о внимании от мужчин к гимнасткам?

Выдающаяся гимнастка, а ныне тренер рассказала, что подобные знакомства были "очень развиты" в России. По ее словам, они фактически "поставлены на конвейер", но не становилась свидетелем таких ситуаций лично.

О том, как такие знакомства влияли на спортивную карьеру, Дерюгина отметила, что многое зависело от личного выбора каждой гимнастки. Она считает, что каждый человек имеет определенную границу, которую может пересечь и добавила, что тренеры не способны контролировать гимнасток вне зала.

Также Дерюгина рассказала, что подобные случаи были и в Украине, ведь желающих "познакомиться" хватало. Однако она еще раз подчеркнула о том, что ответственность за последствия полностью на гимнастках из-за невозможности контролировать их личную жизнь.

Отметим, что прославленная украинская гимнастка дважды состояла в браке. Недавно она призналась, выходила ли замуж в третий раз.

"Нет, ни, все. Я сказала, что не хочу тратить свое время, не хочу. Я сказала: "Я люблю гимнастику", – цитирует Дерюгину gordonua.

Что еще говорила Дерюгина?