Возлюбленная футболиста Динамо засветила грудь на отдыхе на Мальдивах
- Дарья Квиткова, девушка Владимира Бражко из Динамо, поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах.
- Квиткова показала свою естественную красоту и стройную фигуру в стильном купальнике на солнечных островах.
Дарья Квиткова активно занимается социальными сетями. Девушка Владимира Бражка из Динамо порадовала фанатов новым горячим контентом.
Возлюбленная полузащитника "бело-синих" не перестает поражать поклонников. Дарья Квиткова в своем инстаграме поделилась эффектными фотографиями с солнечного отдыха, информирует 24 канал.
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Роскошная Дарья Квиткова
Дарья Квиткова посетила солнечные Мальдивы. Девушка Владимира Бражко, который играет за Динамо, опубликовала серию роскошных фото с отдыха на островах.
Возлюбленная опорного полузащитника "бело-синих" порадовала фанатов своей естественной красотой и стройной фигурой. Девушка поделилась фото в стильном купальнике и в белой кепке.
Дарья Квиткова на Мальдивах / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что сегодня Динамо стартовало в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче "бело-синие" разгромили мальтийский Хамрун на выезде.
Ранее сообщали о том, что Алисия Калини опубликовала фото с отдыха. Возлюбленная Кевина из Шахтера привлекла внимание публики эффектными снимками.