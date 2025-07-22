Возлюбленная футболиста Динамо засветила грудь на отдыхе на Мальдивах

Дарья Квиткова активно занимается социальными сетями. Девушка Владимира Бражка из Динамо порадовала фанатов новым горячим контентом.

Возлюбленная полузащитника "бело-синих" не перестает поражать поклонников. Дарья Квиткова в своем инстаграме поделилась эффектными фотографиями с солнечного отдыха, информирует 24 канал.

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Роскошная Дарья Квиткова

Дарья Квиткова посетила солнечные Мальдивы. Девушка Владимира Бражко, который играет за Динамо, опубликовала серию роскошных фото с отдыха на островах.

Возлюбленная опорного полузащитника "бело-синих" порадовала фанатов своей естественной красотой и стройной фигурой. Девушка поделилась фото в стильном купальнике и в белой кепке.

Дарья Квиткова на Мальдивах / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что сегодня Динамо стартовало в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче "бело-синие" разгромили мальтийский Хамрун на выезде.

Ранее сообщали о том, что Алисия Калини опубликовала фото с отдыха. Возлюбленная Кевина из Шахтера привлекла внимание публики эффектными снимками.