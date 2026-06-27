Исторический момент на ЧМ: тренер побил рекорд турнира, несмотря на то что не присутствовал на матче

На групповом этапе чемпионата мира-2026 уже было установлено и побито несколько рекордов. Один из них связан с Дидье Дешамом.

Главный тренер сборной Франции одержал свою 17-ю победу на чемпионатах мира. Об этом сообщает аналитический портал Squawka.

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Какое достижение у Дешама?

Этот результат позволил 57-летнему специалисту единолично возглавить исторический список тренеров. Французский наставник официально превзошел легендарные достижения прошлого. Тем самым он стал абсолютным рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира среди главных тренеров.

Топ-3 тренеров в истории чемпионатов мира

Дидье Дешам (Франция) – 17 побед.

Хельмут Шен (Германия) – 16 побед.

Луис Фелипе Сколари (Бразилия) – 14 побед.

Немецкий тренер, ранее занимавший лидирующую позицию, выиграл со своей командой 16 матчей на мировых первенствах. Тройку лидеров замыкает бразилец, который привел сборную Бразилии к чемпионскому титулу в 2002 году.

Didier Deschamps has now won more games than any other manager in World Cup history, breaking Helmut Schön’s record.



◉ 17 - Didier Deschamps

◎ 16 - Helmut Schön

◎ 14 - Luiz Felipe Scolari



He has an incredible 77.3% win ratio in charge of Les Bleus at the tournament. pic.twitter.com/efEFPmUEv7 — Squawka (@Squawka) June 26, 2026

Почему тренер отсутствовал на матче Норвегия – Франция?

Дешам пропустил матч из-за смерти своей матери. Во вторник, 23 июня, тренер получил трагическое известие и по согласованию с Федерацией футбола Франции временно покинул расположение сборной в США, чтобы отправиться на родину на похороны.

В матче против норвежцев обязанности главного тренера исполнял его помощник Ги Стефан. Франция уверенно победила Норвегию со счётом 1:4, а хет-трик оформил Усман Дембеле, что позволило французам гарантировать первое место в группе I.