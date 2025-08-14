26-летний эквадорец Диего Паласиос будет играть за Карпаты на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Карпат.

Что известно о новичке Карпат?

Новому футболисту Карпат 26 лет. Диего Паласиос играет на позиции левого защитника, но при необходимости может сыграть вингера и даже полузащитника в центе поля.

Футбольную карьеру начал в эквадорском Норте Америка. На профессиональном уровне защищал цвета Аукаса, нидерландского Виллема II, Лос-Анджелеса и бразильського Коринтианса, которому принадлежат права на футболиста.

Диего Паласиос стал игроком Карпат / фото львовского клуба

Среди достижений Паласиоса стоит выделить чемпионство МЛС (2022) и бронзовую награду чемпионата мира U-20. Вместе с Лос-Анджелесом доходил до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Трансферная стоимость Паласиоса по данным Transfermarkt составляет два миллиона евро. Сейчас эквадорец второй по стоимости игрок Карпат после Ильи Квасницы (2,5 миллиона евро).

За сборную Эквадора Диего дебютировал в 19-летнем возрасте. На его счету 12 поединков за национальную команду. Паласиос выступал на Копа Америка и был в заявке сборной на чемпионате мира-2022.

