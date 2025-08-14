26-річний еквадорець Дієго Паласіос гратиме за Карпати на правах оренди. Угода розрахована на один сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Карпат.

Читайте також Трансферне літо 2025: усі переходи зірок футболу у міжсезоння в топлігах

Що відомо про новачка Карпат?

Новому футболісту Карпат 26 років. Дієго Паласіос грає на позиції лівого захисника, але за потреби може зіграти вінгера та навіть півзахисника у центі поля.

Футбольну кар'єру розпочав в еквадорському Норте Амеріка. На професійному рівні захищав кольори Аукаса, нідерландського Віллема II, Лос-Анджелеса та бразильського Корінтіанса, якому належать права на футболіста.

Дієго Паласіос став гравцем Карпат / фото львівського клубу

Серед досягнень Паласіоса варто виділити чемпіонство МЛС (2022) та бронзову нагороду чемпіонату світу U-20. Разом з Лос-Анджелесом доходив до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Трансферна вартість Паласіоса за даними Transfermarkt становить два мільйони євро. Наразі еквадорець другий за вартістю гравець Карпат після Іллі Квасниці (2,5 мільйони євро).

За збірну Еквадору Дієго дебютував у 19-річному віці. На його рахунку 12 поєдинків за національну команду. Паласіос виступав на Копа Америка та був у заявці збірної на чемпіонаті світу-2022.

Раніше ми розповідали про 18-річного українського форварда Дмитра Богданова, який підписав контракт з клубом Бундесліги.