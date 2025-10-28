Внук Лобановского и сын лучшего бомбардира ЧМ: кто из детей футболистов занимался в Динамо

Футбольные династии – не редкость в игре миллионов. Но, пожалуй, лишь академия киевского Динамо может похвастаться таким количеством детей известных футболистов среди своих воспитанников.

Фраза "природа отдыхает на детях гениев" не всегда оправдывается в мире спорта. 24 Канал подготовил материал о детях известных футболистов, которые занимались в Академии Динамо.

Как внук Лобановского оказался в Динамо?

Для владельцев столичного клуба словосочетание "динамовские сердца" не является пустыми словами. Двери футбольной школы "бело-синих" всегда были открыты для детей и родственников футболистов. Поэтому абсолютно логичным стало обучение в Академии Динамо внука легендарного тренера Валерия Лобановского.

Валерий Лобановский с внуками – Богданом и Ксенией / фото из открытых источников

Дочь Валерия Васильевича, Светлана, в интервью официальному сайту Динамо в 2012 году рассказала, как ее сын Богдан пробовал свои силы в легендарной школе.

Мы несколько раз отдавали сына в динамовскую секцию, впервые когда ему было пять лет. Но только для здоровья делать из него профессионального футболиста не собирались. Еще папа говорил: чтобы стать настоящим спортсменом, надо положить на алтарь собственное здоровье. Кроме того, Богдану было трудно – на него ребята в секции смотрели, как на Лобановского внука,

– рассказывала Светлана Лобановская.

Интересно, что Богдан занимался в одной группе с Виктором Цыганковым и Владимиром Шепелевым в сезоне-2010/11, которые впоследствии стали игроками основы Динамо и сборной Украины.

Богдан Лобановский не стал футболистом, но в 2021 году начал работать в структуре столичного гранда. Внука легендарного тренера пригласили на должность менеджера по работе с болельщиками.

Светлана Лобановская с сыном Богданом (слева) / фото из открытых источников

Вице-президент Динамо Алексей Семененко в интервью Tribuna.com характеризовал нового сотрудника, как воспитанного, интеллигентного и ответственного парня, которому на тот момент исполнилось 24 года.

"Должность у Богдана Лобановского – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам", – рассказывал Семененко.

Сын обладателя "Золотой бутсы" в Динамо

Олег Саленко стал знаковым форвардом киевского Динамо в начале 1990-х. Пиком карьеры нападающего стало выступление на чемпионате мира-1994, где он установил рекорд результативности в одном матче и разделил лавры лучшего бомбардира турнира с болгарином Христо Стоичковым.

Олег Саленко вместе со своим сыном Романом / фото из открытых источников

Своего младшего сына Олег Саленко отвел в динамовскую школу. Однако парень с первой попытки не сумел закрепиться среди воспитанников "бело-синих" и перешел в школу вышгородского Диназа. Там Роман Саленко привлек внимание селекционеров Динамо и впоследствии вернулся в родной клуб в возрасте 17 лет.

Роман в отличие от отца выступает на позиции центрального полузащитника, а потому не отличается высокой результативностью. В основе "бело-синих" Саленко-младший сыграл лишь 4 матча, выходя на замену. Поэтому сезон-2025/26 он начал в Заре, где надеется получать больше игровой практики.

Роман Саленко в матче против Галатасарая / фото ФК Динамо

Роман Саленко вызывается в молодежную сборную Украины U-21, за которую сыграл три матча. Сейчас ему нужно еще много работать, чтобы в третий раз вернуться в Динамо и стать основным игроком.

Как Виктор Цыганков стал визитной карточкой Академии Динамо?

Вингер Жироны Виктор Цыганков родился в Израиле, где на тот момент играл его отец Виталий Цыганков. По возвращении в Украину отец отдал сына в футбольную школу винницкой Нивы. Талант рыжеволосого парня сразу заметили тренеры Динамо, которые пригласили его в Академию.

Виктор Цыганков со своим отцом / фото из открытых источников

Вторую половину сезона-2010/11 в рамках ДЮФЛ Виктор играл за Динамо. Показательно, что Цыганков выпускался с ребятами не 1996 года, а не своего 1997-го. По своему потенциалу Виктор превосходил сверстников.

В 16 лет Цыганков уже проходил сборы с основной командой. Однако дебют в официальных играх состоялся спустя два года. Виктор быстро стал одним из лидеров команды, а затем надел капитанскую повязку "бело-синих".

Виктор Цыганков в составе Динамо / ФК Динамо

Сейчас Цыганкову 27 лет и он выступает за испанскую Жирону. Постоянные травмы донимают его и мешают продемонстрировать свой талант в полной мере. При всем том, игрок сборной Украины постоянно находится в шорт-листах европейских грандов, которые хотели бы подписать креативного вингера.

Как сын Калитвинцева стал самым молодым дебютантом Динамо?

Среди успешных воспитанников динамовской школы стоит вспомнить Владислава Калитвинцева – сына Юрия Калитвинцева, который был знаковой фигурой в команде Лобановского. Когда парню было 6 лет, отец отвел его в киевскую школу "Евробис".

Уже через два года Владислава пригласили в Динамо, где он сумел дойти до главной команды. Дебют сына Калитвинцева за основу "бело-синих" состоялся 9 мая 2010 года, когда он вышел в стартовом составе в возрасте 17 лет 4 месяцев и 5 дней. Владислав в матче против запорожского Металлурга отметился голевой передачей и стал самым молодым дебютантом в истории Динамо в национальном первенстве.

Владислав Калитвинцев в составе Динамо / фото ФК Динамо

Из-за травм Калитвинцев не смог закрепиться в киевском Динамо. Тем не менее его карьеру нельзя назвать неудачной. Владислав на уровне УПЛ отыграл 175 матчей. Сейчас он защищает цвета харьковского Металлиста 1925, который претендует на высокие места в чемпионате. За молодежную сборную Украины Калитвинцев-младший сыграл 26 матчей и забил 5 голов.

Созвездие имен среди воспитанников Динамо

Конечно, это не все родственники известных футболистов, обучавшихся в структуре Динамо. Вашему вниманию предлагается далеко не полный список детей известных футболистов, которые в разные годы занимались в столичной Академии или играли за киевлян.

Денис Бойко (сын динамовца Александра Бойко)

Александр Головко (сын экс-капитана Динамо Александра Головко)

Даниэль Голоколосов (сын Александра Голоколосова, воспитанника Динамо, а ныне селекционера)

Алексей Гусев (сын Олега Гусева, тренера Динамо)

Андрей Гусин (сын игрока Динамо Андрея Гусина)

Владислав Калитвинцев (сын экскапитана Динамо Юрия Калитвинцева)

Сергей Косовский (сын динамовца Виталия Косовского)

Денис Костышин (сын тренера и футболиста Руслана Костышина)

Андрей Лисицкий (сын Виталия Лисицкого, эксгравца Динамо)

Богдан Лобановский (внук легендарного тренера Динамо Валерия Лобановского)

Иван Михайленко (сын Дмитрия Михайленко, тренера юношеской сборной Украины)

Ренат Мочуляк (сын экс-игрока Черноморца Олега Мочуляка)

Денис Олейник (сын Виктора Олейника, экс-форварда Буковины)

Дмитрий Ребров (сын Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины)

Роман Саленко (сын Олега Саленко, эксфорварда Динамо)

Кирилл Семочко (сын Дмитрия Семочко, экс-игрока Днепра и Карпат)

Юрий Тлумак (сын Андрея Тлумака, эксголкипера Карпат)

Виктор Цыганков (сын Виталия Цыганкова, эксголкипера винницкой Нивы)

Кажется, что еще совсем недавно за Динамо играли защитник Евгений Хачериди и голкипер Александр Рыбка. А теперь их маленькие сыновья выступают в бело-синих футболках легендарного клуба.

Даниэль Хачериди играет за детскую команду Динамо и уже признался лучшим игроком турнира.

Даниэль Хачериди / фото из инстаграма футболиста

А его тезка Даниэль Рыбка, который играет нападающего в динамовской команде 2016 года рождения, выигрывал "бронзу" Кубка детских мечтаний.

Даниэль Рыбка / фото из инстаграма футболиста

