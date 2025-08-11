Киевский клуб уже неоднократно демонстрировал характер в еврокубках. Динамо нередко проигрывало первые матчи, но во второй игре спасали себя от вылета.

Уже во вторник, 12 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" станет кипрский клуб Пафос, сообщает 24 Канал.

Как Динамо делало камбэки?

Первый матч был неудачным для Динамо, ведь гости смогли минимально выиграть благодаря позднему голу Андерсона Силвы (0:1). Теперь же подопечным Шовковского необходимо делать камбэк на выезде.

К счастью, история Динамо знает не один пример, когда команда брала реванш у соперника в матчах на вылет во второй встрече. За свою историю таких случаев у киевлян было аж восемь.

Пять из них – уже при независимости Украины. Из камбэков советских времен стоит вспомнить о матчах с Баварией в четвертьфинале КЕЧ 1976-1977. После минимального поражения в Мюнхене Динамо выиграло 2:0 дома благодаря голам Буряка и Слободяна.

Все камбэки Динамо в еврокубках после поражения в первом матче:

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ ПЕРВАЯ ИГРА ВТОРАЯ ИГРА 1976-1977 Кубок чемпионов 1/4 финала Динамо – Бавария 0:1 2:0 1979-1980 Кубок УЕФА 2 раунд Динамо – Баник 0:1 2:0 1985-1986 Кубок обладателей Кубков 1 раунд Динамо – Утрехт 1:2 4:1 1998-1999 Лига чемпионов 2 кв. раунд Динамо – Спарта 0:1 1:0 (пен – 3:1) 2004-2005 Лига чемпионов 3 кв. раунд Динамо – Трабзонспор 1:2 2:0 2014-2015 Лига Европы 1/16 финала Динамо – Генгам 1:2 3:1 2014-2015 Лига Европы 1/8 финала Динамо – Эвертон 1:2 5:2 2023-2024 Лига конференций 3 кв. раунд Динамо – Арис 0:1 2:1 (пен – 6:5)

Также культовыми были матчи против Спарты в квалификации Лиги чемпионов. Проиграв 0:1 дома, киевляне выиграли с аналогичным счетом в Праге благодаря автоголу на 84 минуте.

В конце концов команда Лобановского прошла дальше по пенальти и в том розыгрыше добралась аж до полуфинала ЛЧ. Именно тогда впервые свое мастерство по игре на 11-метровых показал Александр Шовковский.

Динамо прошло Спарту в серии пенальти: смотреть видео

Через шесть лет Динамо снова пришлось делать камбэк и даже увольнять тренера. После домашнего поражения от Трабзонспора "бело-синие" попрощались с Алексеем Михайличенко. Спасал киевлян от вылета уже Йожеф Сабо.

А наиболее волевым стал для Динамо сезон 2014-2015. В плей-офф Лиги Европы команда Реброва делала камбэки в играх против Генгама и Эвертона, причем с эффектными голами на НСК "Олимпийский". А уже текущий состав Динамо помнит волевой камбэк против Ариса.

Как Динамо прибило Эвертон в Лиге Европы: смотреть видео

В Лиге конференций 2023-2024 киевляне уступили грекам в первом матче в квалификации. Впрочем, во второй игре выиграли 2:1 и взяли свое в серии пенальти. Из основного состава на тот матч в Динамо до сих пор играют семь футболистов (за исключением Бущана, Сироты, Дячука и Сидорчука).

Напомним, что матч Пафос – Динамо начнется 12 августа в 20:00 по киевскому времени. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где будет играть против Леха или Црвены Звезды.