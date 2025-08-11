Київський клуб вже неодноразово демонстрував характер у єврокубках. Динамо нерідко програвало перші матчі, але у другій грі рятували себе від вильоту.

Вже у вівторок, 12 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" стане кіпрський клуб Пафос, повідомляє 24 Канал.

Як Динамо робило камбеки?

Перший матч був невдалим для Динамо, адже гості змогли мінімально виграти завдяки пізньому голу Андерсона Сілви (0:1). Тепер же підопічним Шовковського необхідно робити камбек на виїзді.

На щастя, історія Динамо знає не один приклад, коли команда брала реванш у суперника в матчах на виліт в другій зустрічі. За свою історію таких випадків у киян було аж вісім.

П'ять з них – вже за незалежності України. Із камбеків радянських часів варто згадати про матчі з Баварією у чвертьфіналі КЄЧ 1976-1977. Після мінімальної поразки в Мюнхені Динамо виграло 2:0 вдома завдяки голам Буряка та Слободяна.

Всі камбеки Динамо в єврокубках після поразки у першому матчі:

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ ПЕРША ГРА ДРУГА ГРА 1976-1977 Кубок чемпіонів 1/4 фіналу Динамо – Баварія 0:1 2:0 1979-1980 Кубок УЄФА 2 раунд Динамо – Банік 0:1 2:0 1985-1986 Кубок володарів Кубків 1 раунд Динамо – Утрехт 1:2 4:1 1998-1999 Ліга чемпіонів 2 кв. раунд Динамо – Спарта 0:1 1:0 (пен – 3:1) 2004-2005 Ліга чемпіонів 3 кв. раунд Динамо – Трабзонспор 1:2 2:0 2014-2015 Ліга Європи 1/16 фіналу Динамо – Генгам 1:2 3:1 2014-2015 Ліга Європи 1/8 фіналу Динамо – Евертон 1:2 5:2 2023-2024 Ліга конференцій 3 кв. раунд Динамо – Аріс 0:1 2:1 (пен – 6:5)

Також культовими були матчі проти Спарти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Програвши 0:1 вдома, кияни виграли з аналогічним рахунком у Празі завдяки автоголу на 84 хвилині.

Зрештою команда Лобановського пройшла далі по пенальті і в тому розіграші дісталась аж півфіналу ЛЧ. Саме тоді вперше свою майстерність по грі на 11-метрових показав Олександр Шовковський.

Динамо пройшло Спарту в серії пенальті: дивитися відео

За шість років Динамо знову довелось робити камбек та навіть звільняти тренера. Після домашньої поразки від Трабзонспора "біло-сині" попрощались із Олексієм Михайличенком. Рятував киян від вильоту вже Йожеф Сабо.

А найбільш вольовим став для Динамо сезон 2014-2015. У плей-оф Ліги Європи команда Реброва робила камбеки у іграх проти Генгама та Евертона, причому з ефектними голами на НСК "Олімпійський". А вже поточний склад Динамо пам'ятає вольовий камбек проти Аріса.

Як Динамо прибило Евертон в Лізі Європи: дивитися відео

У Лізі конференцій 2023-2024 кияни поступились грекам у першому матчі у кваліфікації. Втім у другій грі виграли 2:1 та взяли своє в серії пенальті. З основного складу на той матч в Динамо досі грають сім футболістів (за виключенням Бущана, Сироти, Дячука та Сидорчука).

Нагадаємо, що матч Пафос – Динамо розпочнеться 12 серпня о 20:00 за київським часом. Переможець пари вийде в раунд плей-оф кваліфікації ЛЧ, де гратиме проти Леха або Црвени Звезди.