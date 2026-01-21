Легенда Динамо может вернуться в клуб, но семья держит его заграницей
- Киевское Динамо хочет вернуть Сергея Реброва после сборной Украины.
- Сам тренер пока не настроен руководить киевским клубом.
В этом сезоне киевское Динамо переживает непростые времена. Команда провалила осеннюю часть и уже успела сменить главного тренера.
Вместо Александра Шовковского "бело-синих" возглавил Игорь Костюк. Впрочем в будущем Динамо имеет желание пригласить другую легенду клуба, сообщает Sport.ua.
Вернется ли Ребров в Динамо?
Боссы киевского клуба хотят вернуть в Динамо Сергея Реброва. Специалист будет иметь шанс снова возглавить клуб после ухода из сборной Украины.
Однако далеко не факт, что Ребров согласится на такой шаг. Сейчас семья наставника проживает в Испании и не планирует возвращаться на Родину из-за войны.
Это может стать помехой возвращению Реброва в Динамо. Вероятно, киевляне попытаются пригласить тренера летом, если Сергей не сможет вывести сборную Украины на ЧМ-2026.
Как Ребров стал легендой Динамо?
Напомним, что Ребров выступал за киевлян на протяжении 11-ти сезонов и забил 163 гола в их футболке согласно данным Transfermarkt. Позже украинец возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы.
Специалист тогда смог дважды выиграть УПЛ, а также добыть два Кубка и один Суперкубок Украины. Также Сергей стал последним пока тренером, которому удавалось вывести киевлян в плей-офф Лиги чемпионов.
Впоследствии Ребров удачно проявил себя в Ференцварош, Аль-Ахли и Аль-Айни. С июня 2023 года коуч возглавляет сборную Украины, с которой смог выйти на Евро-2024 и попасть в стыковые матчи квалификации ЧМ-2026.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. После вылета от Пафоса "бело-синие" также не смогли преодолеть Маккаби Тель-Авив во втором по рангу еврокубке.
- Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровал. Динамо добыло шесть очков и заняло 27 место в турнирной таблице ЛК, что не позволило им выйти в плей-офф.
- В УПЛ же киевляне также не впечатляют. В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков. При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала.