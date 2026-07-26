Оба поединка в очередной раз продемонстрировали проблемы в игре Динамо. Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук в интервью для 24 Канала проанализировал поражение киевлян от ПАОКа, а также оценил шансы команды в ответном матче.

Федорчук об игре Динамо

По мнению Федорчука, проблемы киевлян не ограничиваются одним поединком, а являются продолжением тенденций, которые наблюдались еще в прошлом сезоне.

Проблемы, которые были у Динамо в прошлом сезоне, никуда не девались. Если с вратарской позицией все более или менее хорошо, то центр обороны – это просто ужас. Такие проблемы есть не только в Динамо, но и в других украинских командах,

– отметил он.

Несмотря на поражение, Федорчук видит основания для оптимизма перед ответным матчем. По его словам, ПАОК также не продемонстрировал убедительную игру, выбрав осторожную тактику и сделав ставку на ошибки соперника.

Думаю, что в следующей встрече дома футболисты ПАОКа будут играть первым номером. Тогда Динамо получит шансы на контратаках,

– сказал тренер.

Также он отметил, что в конце встречи греческая команда заметно потеряла интенсивность. По его мнению, это связано с тем, что в ПАОКа играли новички, а главный тренер только недавно возглавил команду. Зато Динамо имело лучшую физическую готовность благодаря большему количеству матчей на летнем сборе.

Отдельно Федорчук подверг критике игру Назара Волошина и Николая Шапаренко, от которых ожидал большего.

Больше всего меня удивили не защитники, а Назар Волошин и Николай Шапаренко. Особенно Волошин, который был в тени. Защитники ошибались и в прошлом сезоне, но Волошин, по-моему, не смог подготовиться к решающим матчам,

– подытожил Федорчук.

Напомним, в первом матче против ПАОКа в составе киевлян забитыми мячами отличились Владимир Бражко и Джастин Лонвейк.

В конце встречи Матвей Пономаренко имел отличные шансы сравнять счет, однако в одном из эпизоде попал в штангу, а в другом его удар парировал вратарь соперников.

После поединка свою долю критики получил и Кристиан Биловар. Бывший игрок Динамо Артем Кравец жестко оценил игру защитника, заявив: "Защитник плохой! Просто и так все понятно, что это не уровень! Я это ему даже в лицо могу сказать без проблем".

Ответный матч состоится в четверг, 30 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по киевскому времени.