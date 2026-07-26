Обидва поєдинки вкотре продемонстрували проблеми в грі Динамо. Футбольний експерт і тренер Олег Федорчук в інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував поразку киян від ПАОКа, а також оцінив шанси команди у матчі-відповіді.

Федорчук про гру Динамо

На думку Федорчука, проблеми киян не обмежуються лише одним поєдинком, а є продовженням тенденцій, які спостерігалися ще в минулому сезоні.

Проблеми, які були в Динамо в минулому сезоні, нікуди не ділися. Якщо з воротарською позицією все більш-менш гаразд, то центр оборони – це просто жахіття. Такі проблеми є не лише в Динамо, а й в інших українських командах,

– зазначив він.

Попри поразку, Федорчук бачить підстави для оптимізму перед матчем-відповіддю. За його словами, ПАОК також не продемонстрував переконливої гри, обравши обережну тактику та зробивши ставку на помилки суперника.

Гадаю, що в наступній зустрічі, вдома, футболісти ПАОКа будуть грати першим номером. Тоді Динамо отримає шанси на контратаках,

– сказав тренер.

Також він відзначив, що наприкінці зустрічі грецька команда помітно втратила в інтенсивності. На його думку, це пов'язано з тим, що в ПАОКа грали новачки, а головний тренер лише нещодавно очолив команду. Натомість Динамо мало кращу фізичну готовність завдяки більшій кількості матчів на літніх зборах.

Окремо Федорчук розкритикував гру Назара Волошина та Миколи Шапаренка, від яких очікував більшого.

Найбільше мене здивували не захисники, а Назар Волошин і Микола Шапаренко. Особливо Волошин, який був у тіні. Захисники помилялися і в минулому сезоні, але Волошин, як на мене, не зміг підготуватися до вирішальних матчів,

– підсумував Федорчук.

Нагадаємо, у першому матчі проти ПАОКа у складі киян забитими м'ячами відзначилися Володимир Бражко та Джастін Лонвейк.

Наприкінці зустрічі Матвій Пономаренко мав чудові шанси зрівняти рахунок, однак в одному з епізоді влучив у стійку, а в іншому його удар парирував воротар суперників.

Після поєдинку свою частку критики отримав і Крістіан Біловар. Колишній гравець Динамо Артем Кравець жорстко оцінив гру захисника, заявивши: "Захисник поганий! Просто і так все зрозуміло, що це не рівень! Я це йому навіть в обличчя можу сказати без проблем".

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.