Динамо – ЛНЗ: онлайн-трансляция матча 12 тура в УПЛ

Центральный матч 12-го тура чемпионата Украины состоится в Киеве. Следить за поединком Динамо –ЛНЗ можно непосредственно на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 9 ноября, чемпион Украины киевское Динамо будет принимать черкасский ЛНЗ в рамках 12-го тура УПЛ. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского начнется в 15:30, информирует 24 Канал.

Где смотреть матч Динамо – ЛНЗ?

Центральный матч 12 тура УПЛ Динамо – ЛНЗ можно будет посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые доступны на платформах MEGOGO, "Киевстар ТВ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV и тому подобное.

Бесплатная трансляция поединка будет доступна в ютубе на каналах FootballHub и ФК Динамо Киев.

Видео онлайн-трансляция матча Динамо – ЛНЗ

Как Динамо и ЛНЗ выступают в чемпионате Украины?