Между звездой Динамо и фанатом произошел спор на повышенных тонах: видео инцидента
- После матча между Динамо и Металлистом 1925 состоялась словесная перепалка между игроком Александром Караваевым и агрессивным фанатом.
- Динамо остается непобежденным в УПЛ с рекордной серией из 40 матчей, находясь на втором месте в таблице после восьмого тура.
В воскресенье, 5 октября, состоялись матчи восьмого тура Украинской Премьер-лиги. В одном из них Динамо дома принимало Металлист 1925.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. После поединка произошел неприятный инцидент с участием игрока киевлян Александра Караваева, сообщает 24 Канал со ссылкой на ALO MBAPE.
Что произошло после матча Динамо – Металлист 1925?
После финального свистка автор голевой передачи в составе киевлян подошел к болельщикам. Они просили автограф, но во время процесса общения между футболистом и одним из фанов возникла словесная перепалка.
Болельщик начал активно высказывать свои претензии к игроку и унижать. В частности, автор сообщения в соцсети написал, что тот назвал Александра Караваева "петухом".
На видео слышно, как футболист в ответ обращается к агрессивному фанату: "Чего ты не идешь? Чего ты не идешь играть в футбол?", на что получил ответ: "А что ты наиграл?".
Спор Караваева и фаната Динамо: смотрите видео
К слову. В комментариях в соцсетях один из болельщиков, который был в эпицентре событий, заявил, что именно агрессивный фанат стал инициатором конфликта. Другие пытались его оттолкнуть, но тот продолжал провоцировать 33-летнего футболиста.
Отметим, что это уже четвертая ничья подряд для подопечных Александра Шовковского в УПЛ. Ранее "бело-синие" не смогли одолеть Оболонь (2:2), Александрию (2:2) и Карпаты (3:3).
Напомним, что в поединке с Металлистом-1925 в заявку не попал Андрей Ярмоленко. После игры наставник Динамо заявил, что это произошло из-за семейных обстоятельств футболиста, добавив, что "это странно".
Что известно о выступлениях Динамо в УПЛ?
- Киевляне остаются единственной командой в лиге, которая еще не потерпела ни одного поражения в чемпионате.
- После четырех побед динамовцы столько же раз сыграли вничью и сейчас располагаются на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от донецкого Шахтера на одно очко.
- В общем беспроигрышная серия "бело-синих" в чемпионате Украины составляет уже 40 матчей, что является клубным рекордом.
- Следующий поединок Динамо сыграет 18 октября на выезде против Зари.