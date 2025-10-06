В воскресенье, 5 октября, состоялись матчи восьмого тура Украинской Премьер-лиги. В одном из них Динамо дома принимало Металлист 1925.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. После поединка произошел неприятный инцидент с участием игрока киевлян Александра Караваева, сообщает 24 Канал со ссылкой на ALO MBAPE.

Что произошло после матча Динамо – Металлист 1925?

После финального свистка автор голевой передачи в составе киевлян подошел к болельщикам. Они просили автограф, но во время процесса общения между футболистом и одним из фанов возникла словесная перепалка.

Болельщик начал активно высказывать свои претензии к игроку и унижать. В частности, автор сообщения в соцсети написал, что тот назвал Александра Караваева "петухом".

На видео слышно, как футболист в ответ обращается к агрессивному фанату: "Чего ты не идешь? Чего ты не идешь играть в футбол?", на что получил ответ: "А что ты наиграл?".

Спор Караваева и фаната Динамо: смотрите видео

К слову. В комментариях в соцсетях один из болельщиков, который был в эпицентре событий, заявил, что именно агрессивный фанат стал инициатором конфликта. Другие пытались его оттолкнуть, но тот продолжал провоцировать 33-летнего футболиста.

Отметим, что это уже четвертая ничья подряд для подопечных Александра Шовковского в УПЛ. Ранее "бело-синие" не смогли одолеть Оболонь (2:2), Александрию (2:2) и Карпаты (3:3).

Напомним, что в поединке с Металлистом-1925 в заявку не попал Андрей Ярмоленко. После игры наставник Динамо заявил, что это произошло из-за семейных обстоятельств футболиста, добавив, что "это странно".

Что известно о выступлениях Динамо в УПЛ?