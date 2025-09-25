Суркисы услышали фанатов: Динамо продаст скандального новичка, который репостил российскую пропаганду
- Киевское Динамо планирует продать румынского нападающего Владислава Бленуце в зимнее трансферное окно из-за давления фанатов, которые недовольны его активностью в соцсетях с российской пропагандой.
- Представители Динамо обратились к Мирче Луческу с просьбой помочь в продаже Бленуце, именно Луческу ранее рекомендовал клубу приобрести этого игрока.
В начале сентября киевское Динамо приобрело румынского нападающего Владислава Бленуце. Однако после объявления трансфера к новичку появилось немало вопросов из-за его активности в соцсетях.
Оказалось, что он, в частности, репостил видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. Из-за этого фанаты "бело-синих" четко заявили, что ему не рады в команде и такую позицию услышали в руководстве Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Sporturilor.
Читайте также Сыновья Суркиса, Порошенка и внук российского мафиози: кто из детей влиятельных людей играл в Динамо
Что известно о возможном уходе Бленуце из Динамо?
По информации румынского издания, киевский клуб планирует избавиться от скандального форварда уже в ближайшее время. Его хотят продать в зимнее трансферное окно.
Решающим стало давление со стороны болельщиков Динамо. Представители "бело-синих" уже вроде бы связались с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынии, и попросили своего бывшего тренера помочь с продажей Владислава Бленуце.
Мы сделаем все возможное до зимы, но его надо продать! Его быстро внесут в список на трансфер. Вы бы нам помогли, если бы смогли поговорить с ним и объяснить ему ситуацию,
– такое обращение получил Луческу от Динамо.
Отметим. что ранее Мирча Луческу в комментарии для Digisport заявлял, что внес свой вклад в переход Владислава Бленуце в Динамо. Именно он посоветовал "бело-синим" приобрести румынского нападающего.
К слову. В составе киевлян Владислав Бленуце провел пока три матча. Результативными действиями не отметился и имеет автогол в пассиве.
Что известно о неприятии фанатами Бленуце?
- После трансфера румына стало известно, что он публиковал в своих соцсетях выступления пропагандиста Владимира Соловьева, отрывки из сериала Бригада и является ценителем российской музыки.
- Его жена пошла еще дальше и репостила видео с президентом России Владимиром Путиным.
- После этого игрок публиковал видео, где обратился к фанатам и заявлял о своей проукраинской позиции.
- Болельщики не приняли этот месседж серьезно и заявили, что ему не будет спокойной жизни в Киеве, записав воинственное видео.
- Во время дебютного матча румына ультрас Динамо забросали скамейку запасных киевлян ватой в знак протеста. Впоследствии состоялась встреча игрока с фанатами, однако она не имела положительного результата.