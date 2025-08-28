Динамо подойдет к очному матчу в статусе лидера старта нового сезона УПЛ. Киевляне в первых трех турах набрали максимальные 9 баллов, обыграв Верес (0:1), Рух (1:5) и Эпицентр (1:4), сообщает 24 Канал.

Что известно перед матчем Динамо – Полесье?

Зато Полесье в стартовых трех турах набрало лишь 3 очка – победа над Карпатами (0:2), а также поражения от Колоса (0:1) и ЛНЗ (0:2). "Волки" идут на 10-м месте турнирной таблицы.

Оба коллектива перед очной встречей проведут свои матчи в еврокубках.

31 августа Динамо и Полесье лишь пятый раз в истории сыграют между собой (все – в УПЛ). Сейчас за спиной киевлян две победы против одного поражения, а также одна игра закончилась нулевой ничьей.

6 октября 2023 года. Полесье – Динамо 3:2

21 апреля 2024 года. Динамо – Полесье 3:0

10 ноября 2024. Динамо – Полесье 2:1

9 мая 2025 г. Полесье – Динамо 0:0

Лучшим бомбардиром лобовых противостояний Динамо – Полесье является лидер киевлян Виталий Буяльский (3 гола).

Обратите внимание! Динамо – Полесье начнется 31 августа в 15:30.

