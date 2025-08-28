Динамо підійде до очного матчу у статусі лідера старту нового сезону УПЛ. Кияни у перших трьох турах набрали максимальні 9 балів, обігравши Верес (0:1), Рух (1:5) та Епіцентр (1:4), повідомляє 24 Канал.

Що відомо перед матчем Динамо – Полісся?

Натомість Полісся у стартових трьох турах набрало лише 3 очки – перемога над Карпатами (0:2), а також поразки від Колоса (0:1) та ЛНЗ (0:2). "Вовки" йдуть на 10-му місці турнірної таблиці.

Обидва колективи перед очною зустріччю проведуть свої матчі у єврокубках.

31 серпня Динамо та Полісся лише вп'яте в історії зіграють між собою (усі – в УПЛ). Наразі за спиною киян дві перемоги поти однієї поразки, а також одна гра закінчилась нульовою нічиєю.

6 жовтня 2023. Полісся – Динамо 3:2

21 квітня 2024. Динамо – Полісся 3:0

10 листопада 2024. Динамо – Полісся 2:1

9 травня 2025. Полісся – Динамо 0:0

Найкращим бомбардиром лобових протистоянь Динамо – Полісся є лідер киян Віталій Буяльський (3 голи).

Зверніть увагу! Динамо – Полісся розпочнеться 31 серпня о 15:30.

