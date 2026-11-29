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Об этом исполняющий обязанности главного тренера Динамо рассказал в послематчевом комментарии для YouTube-канала FootballHub. Он дал всестороннюю оценку всему противостоянию.

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Что ответил Кендзерек на вопрос о конфликте между украинцами и легионерами в Динамо

Кендзьореку задали вопрос о том, что украинские игроки имели претензии к тому, что легионеры играют индивидуально. Однако наставник Динамо категорически не согласился с тем, что на поле вообще имел место какой-то конфликт.

Игроки недовольны, но не из-за этого. Они создали очень много моментов, но не реализовали их. У нас амбициозные футболисты, мы хотим только побеждать. Так было и в этот раз– заявил польский специалист.

Он добавил, что не делит подопечных на украинцев и легионеров. В Динамо – одна команда, и он очень не любит такие вопросы.

Возвращаются травмированные. Вернулся Буяльский, который много пропустил. Ждем Тимчика, Кабаева, Пономаренко– отметил Кендзьорек.

По его словам, что Динамо в конце года предстоит еще много матчей, не является проблемой. Никаких проблем с мотивацией и настроением у команды нет.

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Как отметил и. о. главного тренера Динамо, команда многое сделала, но ей совсем немного не хватило, чтобы забить мяч. В атаке не хватило качества.

В матче 14-го тура УПЛ киевлянеуступили одесситам со счетом 0:2. Первый гол они пропустили в конце встречи после углового, а второй – в контратаке в компенсированное время второго тайма.