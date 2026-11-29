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Про це в. о. головного тренера Динамо розповів у післяматчевому коментарі для ютуб-каналу FootballHub. Він дав комплексну оцінку всьому протистоянню.

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Що відповів Кендзьорек на запитання про конфлікт між українцями та легіонерами в Динамо

Кендзьореку поставили запитання про те, що українські гравці мали претензії до того, що легіонери грають індивідуально. Утім наставник Динамо категорично не погодився з тим, що на полі взагалі мав місце якийсь конфлікт.

Гравці незадоволені, але не через це. Вони створили дуже багато моментів, але не використали їх. У нас амбітні футболісти, ми хочемо лише перемагати. Так було й цього разу– зазначив польський фахівець.

Він додав, що не ділить підопічних на українців і легіонерів. У Динамо – одна команда, й він дуже не любить такі запитання.

Повертаються травмовані. Повернувся Буяльський, який багато пропустив. Чекаємо на Тимчика, Кабаєва, Пономаренка– зауважив Кендзьорек.

За його словами, не проблема те, що на Динамо в кінці року чекають ще багато матчів. Жодних проблем із мотивацією та настроєм у команди немає.

Як загалом Кендзьорек пояснив поразку Чорноморцю

Як зазначив в. о. головного тренера Динамо, команда зробила багато, але їй зовсім трохи не вистачило, щоб забити м'яч. В атаці не вистачило якості.

У поєдинку 14 туру УПЛ кияни поступились одеситам із рахунком 0:2. Перший гол вони пропустили наприкінці зустрічі після кутового, а другий – у контратаці в компенсований до другого тайму час.