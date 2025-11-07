Шовковский оценил разгромную победу Динамо в Лиге конференций, процитировав Лобановского

В четверг, 6 ноября, состоялись матчи третьего тура Лиги конференций по футболу. В одном из них киевское Динамо в Люблине принимало боснийский Зрински.

"Бело-синие" одержали разгромную победу со счетом 6:0. На традиционной послематчевой пресс-конференции Александр Шовковский подвел итоги поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

К теме Динамо в феерическом матче с шестью голами разгромило Зрински в Лиге конференций

Что сказал Шовковский о победе над Зрински?

Главный тренер киевлян поздравил болельщиков с таким долгожданным положительным результатом в еврокубках, заявив, что команда хорошо подготовилась к игре, разобрав сильные и слабые стороны соперника. При этом специалист недоволен тем, как его подопечные начали матч.

"Я не до конца доволен нашими действиями в первые минуты матча. В первые 15 минут мы должны были действовать спокойнее, не совершать тех ошибок, которых допустили. Сегодня индивидуальное мастерство при исполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать тех ошибок, которые были в начале игры. И вообще я вижу много моментов, которые мы должны улучшать для того, чтобы делать нашу игру еще более совершенной", – сказал тренер.

Ему задали уточняющий вопрос о том, какие именно компоненты игры стоит улучшить. Специалист процитировал легенду Динамо, под руководством которого выступал во время игровой карьеры.

Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского: "Если тренер полностью доволен, то ему надо заканчивать со своей работой". Всегда есть моменты, которые возможно улучшать и над которыми возможно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень много. И это постоянный процесс,

– заявил Шовковский.

Он отметил, что команда достигла важного результата, но есть еще качество игры. По словам специалиста, как раз над этим компонентом постоянно нужно работать и нельзя быть идеальным.

"Надо стараться быть совершенным. Именно стремление к этому будет делать тебя сильнее и лучше. Если простые вещи ты будешь делать прекрасно, ты уже процентов на 75 будешь впереди других игроков команды. Всегда можно работать и всегда надо работать над этим", – подытожил наставник киевлян.

К слову. Эта победа стала самой разгромной для киевлян в еврокубках с 2016 года. Тогда Динамо с идентичным счетом одолело Бешикташ в групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что следующий матч Динамо проведет 9 ноября дома против ЛНЗ, с которым имеет одинаковое количество очков в турнирной таблице УПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30.

Как выступает Динамо в еврокубках сезона-2025/2026?