Шовковський оцінив розгромну перемогу Динамо в Лізі конференцій, процитувавши Лобановського
- Динамо розгромило Зрінськи з рахунком 6:0 в матчі Ліги конференцій, що стало їхньою найбільшою перемогою в єврокубках з 2016 року.
- Шовковський підкреслив важливість постійного вдосконалення команди, цитуючи Лобановського, що завжди є моменти для покращення, особливо в організації гри та завершенні атак.
У четвер, 6 листопада, відбулися матчі третього туру Ліги конференцій з футболу. В одному з них київське Динамо в Любліні приймало боснійський Зрінськи.
"Біло-сині" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. На традиційній післяматчевій пресконференції Олександр Шовковський підбив підсумки поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.
Що сказав Шовковський про перемогу над Зрінськи?
Головний тренер киян привітав уболівальників з таким довгоочікуваним позитивним результатом у єврокубках, заявивши, що команда добре підготувалася до гри, розібравши сильні та слабкі сторони суперника. При цьому фахівець незадоволений тим, як його підопічні почали матч.
"Я не до кінця задоволений нашими діями в перші хвилини матчу. У перші 15 хвилин ми повинні були діяти спокійніше, не робити тих помилок, яких припустилися. Сьогодні індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права допускати тих помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми повинні покращувати для того, щоб робити нашу гру ще більш досконалою", – сказав тренер.
Йому поставили уточнювальне запитання про те, які саме компоненти гри варто покращити. Спеціаліст процитував легенду Динамо, під керівництвом якого виступав під час ігрової кар'єри.
Я вам відповім фразою Валерія Васильовича Лобановського: "Якщо тренер повністю задоволений, то йому треба закінчувати зі своєю роботою". Завжди є моменти, які можливо покращувати та над якими можливо працювати. І в організації оборони, і в організації перехідних моментів, і в організації атаки, у завершенні. Дуже багато. І це постійний процес,
– заявив Шовковський.
Він відзначив, що команда досягнула важливого результату, але є ще якість гри. За словами спеціаліста, якраз над цим компонентом постійно потрібно працювати та не можна бути ідеальним.
"Треба намагатися бути досконалим. Саме прагнення до цього робитиме тебе сильнішим і кращим. Якщо прості речі ти будеш робити чудово, ти вже відсотків на 75 будеш попереду інших гравців команди. Завжди можна працювати та завжди треба працювати над цим", – підсумував наставник киян.
До слова. Ця перемога стала найрозгромнішою для киян у єврокубках з 2016 року. Тоді Динамо з ідентичним рахунком здолало Бешикташ у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що наступний матч Динамо проведе 9 листопада вдома проти ЛНЗ, з яким має однакову кількість очок у турнірній таблиці УПЛ. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.
Як виступає Динамо у єврокубках сезону-2025/2026?
Кияни у статусі чемпіона України розпочинали свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, але не змогли його успішно подолати й врешті-решт уперше в історії опинилися в основному етапі Ліги конференцій.
У першому турі динамівці поступилися Крістал Пелес з рахунком 0:2, а в наступному – програли Самсунспору (0:3).
Завдяки перемозі над чемпіоном Боснії та Герцеговини Динамо набрало перші очки в Лізі конференцій і піднялося на 24 місце в турнірній таблиці цього турніру – це остання прохідна позиція зони стикових матчів, яка дозволяє змагатися за вихід до 1/8 фіналу.
Наступний поєдинок у Лізі конференцій кияни проведуть 27 листопада на виїзді проти кіпрської Омонії, яка поки має у своєму активі два залікові бали.