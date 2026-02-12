МОК официально вернул Гераскевича на Олимпиаду-2026: сможет ли он выступать
- МОК лишил Владислава Гераскевича возможности выступления на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти".
- Позже организация вернула украинскому скелетонисту аккредитацию.
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич оказался в эпицентре громкого скандала. Парень стал единственным представителем Украины в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026.
Международный олимпийский комитет лишил украинца возможности выступления на соревнованиях. Причиной стал "шлем памяти", который Владислав надевал на тренировках, сообщает сайт МОК.
К теме Встречался с главой МОК: появились новые детали позорной дисквалификации Гераскевича
Будет ли соревноваться Гераскевич на Олимпиаде?
На нем изображены 24 спортсмена, которые погибли в результате войны России против Украины. Кроме недопуска к соревнованиям, Владислава лишили аккредитации на зимнюю Олимпиаду.
Однако позже это решение было отозвано. МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры. С этой просьбой президент организации обратилась в Дисциплинарную комиссию.
Таким образом, Владислав сможет оставаться на зимней Олимпиаде как официальный представитель от Украины. Однако отстранение от соревнований остается в силе.
Скелетонист уже точно не примет участие в соревнованиях. Ранее президент МОК Кирсти Ковентри уже прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде.
Что известно о скандале вокруг Гераскевича?
- Владислав стал одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия Олимпийских игр. Скелетонист всегда имел патриотическую позицию и отстаивал интересы Украины в войне в информационном поле.
- Гераскевич решил посвятить шлем 24-м спортсменам, которые были убиты Россией во время войны в Украине. Он тренировался в нем, но в МОК решили запретить украинцу выступать в этом шлеме.
- Владислав отметил, что планирует подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение МОК. Эту информацию также подтвердил его отец Михаил Гераскевич в интервью Суспильное Спорт.
- Кроме того, после недопуска к соревнованиям скелетонист заявил о намерении продать "шлем памяти" на аукционе. Вырученные средства Гераскевич передаст на помощь украинцам, которые стали жертвами войны против России.