МОК официально вернул Гераскевича на Олимпиаду-2026: сможет ли он выступать

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич оказался в эпицентре громкого скандала. Парень стал единственным представителем Украины в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026.

Международный олимпийский комитет лишил украинца возможности выступления на соревнованиях. Причиной стал "шлем памяти", который Владислав надевал на тренировках, сообщает сайт МОК.

Будет ли соревноваться Гераскевич на Олимпиаде?

На нем изображены 24 спортсмена, которые погибли в результате войны России против Украины. Кроме недопуска к соревнованиям, Владислава лишили аккредитации на зимнюю Олимпиаду.

Однако позже это решение было отозвано. МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры. С этой просьбой президент организации обратилась в Дисциплинарную комиссию.

Таким образом, Владислав сможет оставаться на зимней Олимпиаде как официальный представитель от Украины. Однако отстранение от соревнований остается в силе.

Скелетонист уже точно не примет участие в соревнованиях. Ранее президент МОК Кирсти Ковентри уже прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде.

Что известно о скандале вокруг Гераскевича?