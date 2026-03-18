Были двойные стандарты, – Котовский об отношении к Украине и России на Олимпиаде
- Украинские спортсмены столкнулись с ограничениями на Олимпиаде-2026 из-за использования шлемов с национальной символикой, тогда как спортсмены из других стран могли выступать с российскими флагами без санкций.
- Котовский раскритиковал двойные стандарты МОК, которые позволили итальянскому сноубордисту выступать с российским флагом, но запретили украинцам использовать шлемы с патриотическими символами.
На Олимпийских играх 2026 года Дмитрий Котовский представлял Украину в лыжной акробатике. Из-за технических ошибок он не смог подняться на пьедестал.
В интервью для 24 канала Котовский прокомментировал некоторые ограничения, действовавшие в отношении Украины во время соревнований. Он также высказал свое мнение относительно разрешения использования российской символики.
Что сказал Котовский относительно отношения к Украине на Играх?
На Олимпийских играх разгорелся скандал из-за решения Международного олимпийского комитета в отношении украинских спортсменов. В центре внимания оказался "шлем памяти" Владислава Гераскевича, который вызвал дискуссии о двойных стандартах.
По словам Котовского, реакция на поступок скелетониста была слишком строгой и несправедливой. Он отметил, что другие участники могли использовать символику, в частности российскую, без всяких санкций. Например, итальянский сноубордист выступал в шлеме с российским флагом.
Фристайлист считает, что правила должны быть одинаковыми для всех, а МОК или не разобрался в ситуации, или не захотел этого делать.
Несмотря на скандал, он положительно оценил организацию Олимпиады: условия проживания и тренировок были высокого уровня, а спортивные объекты – современные и комфортные. В то же время в отличие от предыдущих Игр в Пекине спортсменов расселили в разные отели, что ограничило общение и уменьшило ощущение традиционной олимпийской атмосферы.
Что произошло на Олимпийских играх-2026?
- Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен от участия в Зимних Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине из-за его намерения выступать в шлеме памяти, на котором были изображены портреты погибших украинских спортсменов и защитников во время российского вторжения.
Подобная ситуация случилась с шорт-текистом Олегом Гандеем, который рассказал Суспільному, что не смог выступить в своем привычном шлеме с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Организаторы признали эти слова "политическим лозунгом" и запретили использовать такой шлем во время соревнований.
Один из случаев коснулся и украинской фристайлистки Екатерины Коцар. За неделю до соревнований она получила официальное письмо от МОК, в котором сообщалось, что шлем с надписью "Be brave like Ukrainians" считается политической агитацией, поэтому спортсменка не смогла выступать в нем.
Зато итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде-2026 со шлемом, на котором был российский флаг рядом с флагами других стран, где он ранее участвовал в Играх.