Были двойные стандарты, – Котовский об отношении к Украине и России на Олимпиаде

На Олимпийских играх 2026 года Дмитрий Котовский представлял Украину в лыжной акробатике. Из-за технических ошибок он не смог подняться на пьедестал.

В интервью для 24 канала Котовский прокомментировал некоторые ограничения, действовавшие в отношении Украины во время соревнований. Он также высказал свое мнение относительно разрешения использования российской символики.

Что сказал Котовский относительно отношения к Украине на Играх?

На Олимпийских играх разгорелся скандал из-за решения Международного олимпийского комитета в отношении украинских спортсменов. В центре внимания оказался "шлем памяти" Владислава Гераскевича, который вызвал дискуссии о двойных стандартах.

По словам Котовского, реакция на поступок скелетониста была слишком строгой и несправедливой. Он отметил, что другие участники могли использовать символику, в частности российскую, без всяких санкций. Например, итальянский сноубордист выступал в шлеме с российским флагом.

Фристайлист считает, что правила должны быть одинаковыми для всех, а МОК или не разобрался в ситуации, или не захотел этого делать.

Несмотря на скандал, он положительно оценил организацию Олимпиады: условия проживания и тренировок были высокого уровня, а спортивные объекты – современные и комфортные. В то же время в отличие от предыдущих Игр в Пекине спортсменов расселили в разные отели, что ограничило общение и уменьшило ощущение традиционной олимпийской атмосферы.

