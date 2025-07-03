Шахтер остался без двух важных игроков перед стартом в Лиге Европе

Дончане необычно рано стартуют в еврокубках, поэтому подготовка игроков подстроена именно под это. К сожалению, к битвам против Ильвеса клуб подойдет не в оптимальном составе.

Шахтер готовится к старту в Лиге Европы. Уже 10 июля подопечные Арды Турана встретятся с Ильвесом. К сожалению, "горняки" подходят не в оптимальном составе, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Шахтера.

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Минус двое игроков

Донецкий клуб объявил о травмах у Дмитрия Крыськива и Диего Арройо. Украинец получил повреждение мышцы и останется вне игры на ближайшие три недели.

В свою очередь травмировал боковые связки колена. Шахтер уже провел процедуры МРТ и сообщил о том, что Арройо вернется через две недели.

Напомним, что "горняки" будут стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником на этой стадии станет Ильвес из Финляндии. Первая игра пройдет 10 июля в Любляне, тогда как ответный матч – 17-го числа в Тампере.

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Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд на турецкий Бешикташ. Напомним, что уже 2 августа начнется новый сезон УПЛ 2025-2026. В первом туре Шахтер сыграет на выезде против Эпицентра.