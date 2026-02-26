Спортсмен сразу посетил свой родной город и школу. Также Дмитрий участвует в чемпионате Украины среди юниоров в Буковеле, сообщает Суспильное Ужгород.
Как встретили украинского спортсмена в Украине?
По состоянию на 26 февраля спортсмен уже получил две золотые медали – в слаломе гиганте и слаломе.
Также после возвращения с Олимпиады спортсмена тепло приветствовали в его родном Ясине.
Поздравить горнолыжника пришли представители местной общины, ученики и учителя его родной школы.
Сельский совет и школа предложили наведаться к ним 25 февраля. И я пришел, удивился, что меня так хорошо встретили. Было очень радостно и очень мило, к сожалению, в такое трудное время для нашей страны и для нас всех, но было очень круто,
– сказал Дмитрий.
Дмитрию выразили благодарность за достойное представление Украины и Закарпатья на международной арене и отметили его спортивные достижения.
Что сказал Дмитрий Шепюк о спорте в Закарпатье?
Шепюк отмечает, что для лучшего развития спорта на Закарпатье не хватает финансирования.
Он объяснил, что Ясинянская школа обеспечивает детей, однако у многих из них нет дополнительных средств, чтобы выезжать на сборы.
Он также был бы очень рад тренироваться у себя дома, в Ясинях или на "Драгобрате", однако для этого прежде всего нужны снежные пушки и люди, которые понимают, как подготовить склон к тренировке.
По его словам, на "Драгобрате" есть курорты, которые могли бы поддерживать горнолыжный спорт и устраивать тренировки, но сейчас они закрыли курорты и тренируются сами.
Как Шепюк выступил на Олимпиаде-2026?
Шепюк впервые в карьере квалифицировался на Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В 20 лет он стал самым молодым украинским участником Олимпиады среди мужчин.
В слаломе Дмитрий показал один из лучших результатов среди украинских горнолыжников на этих Играх за последние два десятилетия, завершив соревнования на 32-м месте по сумме двух спусков, установив национальный рекорд Украины для этого вида прогона на Олимпийских играх, сообщает НОК.
Сам спортсмен после выступления отметил, что доволен результатом, поскольку раньше часто не мог финишировать в международных стартах.